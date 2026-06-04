Κέρκυρα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον κόμβο της Άφρας στην Κέρκυρα, μεταξύ δύο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα.

Ωστόσο μέχρι να φτάσει στο σημείο η Αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μετα από λίγη ώρα ο δρόμος άνοιξε και η κυκλοφορία συνεχίστηκε κανονικά.

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