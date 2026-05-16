Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

Δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανή εμπλοκή του 50χρονού συντρόφου της κοπέλας που έπεσε στο κενό χθες το απόγευμα από μπαλκόνι σε πολυκατοικία στον Πειραιά.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη και χθες κατάθεση έδωσε ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο. Επίσης από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης

Υπενθυμίζεται ότι η νέα τραγωδία συνέβη στις 18:45 το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση εχει το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

