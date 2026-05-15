Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει να διαλευκάνουν την υπόθεση και να διαπιστώσουν αν πρόκεται για αυτοχειρία, αυτήν την ώρα παίρνουν κατάθεση από τον σύντροφο της νεαρής κοπέλας.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν παράλληλα πληροφορίες και μαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να δουν αν προηγήθηκε κάτι όπως πχ κάποιος καυγάς ή κάποια φωνή. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.

Σημειώνεται ότι ο σύντροφος της κοπέλας θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή προκειμένου να εντοπιστούν -αν υπάρχουν- σημάδια ή αμυχές που να μαρτυρούν ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς ή πάλη.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα τραγωδία συνέβη στις 18:45 το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση εχει το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής.