Μεθυσμένος οδηγός σκότωσε δύο άτομα στη Νέα Υόρκη - Τραυματίστηκαν άλλοι τρεις

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.

Ο 61χρονος οδηγός πιθανότατα σε κατάσταση μέθης προσέκρουσε αλυσιδωτά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει μια ομάδα πεζών που κάθονταν έξω από ένα κουρείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 46 ετών, σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο St. Luke’s σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό στο Μανχάταν.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμησε, ωστόσο ανακοίνωση αναφέρει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του.

