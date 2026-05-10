Η μεταθανάτια εμπειρία ενός διασώστη - «Πέθανα και είδα δύο διαφορετικά σενάρια για την ανθρωπότητα»

Snapshot Ο Μπιλ Τορτορέλα περιέγραψε μια μεταθανάτια εμπειρία όπου είδε τον εαυτό του να αφήνει το σώμα του και να συναντά τρεις φύλακες αγγέλους που του έδειξαν όλη τη ζωή του και οράματα του μέλλοντος.

Είδε δύο πιθανά μέλλοντα για την ανθρωπότητα: ένα καταστροφικό και βίαιο και ένα ουτοπικό όπου οι άνθρωποι ζουν αρμονικά με καλοσύνη και προσφορά.

Πιστεύει ότι τα δύο αυτά μέλλοντα αντιπροσωπεύουν την επιλογή ανάμεσα στο να ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι του Θεού ή όχι.

Η εμπειρία αυτή άλλαξε τη ζωή του, καθώς έχασε τον φόβο του θανάτου και έγινε πιο συμπονετικός, ενώ πλέον θεωρεί ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν στην ίδια καλοσύνη. Snapshot powered by AI

Τη μεταθανάτια εμπειρία του περιέγραψε ένας πρώην διασώστης από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πέθανε για λίγο και είδε δύο διαφορετικά πιθανά μέλλοντα για την ανθρωπότητα.

Ο Μπιλ Τορτορέλα βρισκόταν σε μια έκθεση κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων στην Αριζόνα το 1994, όταν έσπευσε να βοηθήσει μια σοβαρά άρρωστη γυναίκα που βρισκόταν κοντά του και είχε καταρρεύσει.

Εκείνο το βράδυ, ο 72χρονος πλέον Τορτορέλα, αρρώστησε κι αυτός, σπεύδοντας στο νοσοκομείο με πρησμένο λαιμό και χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Ωστόσο, πήρε εξιτήριο μια μέρα αργότερα και τελικά έχασε τις αισθήσεις του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπως περιγράφει στη DailyMail.

Ο Μπιλ Τορτορέλα τώρα

Τότε ήταν που ο Τορτορέλα είπε ότι είδε τον εαυτό του να αφήνει το σώμα του και να ταξιδεύει στη μετά θάνατον ζωή, όπου τον υποδέχτηκαν τρεις φύλακες άγγελοι που του έδειξαν μια ανασκόπηση ολόκληρης της ζωής του, πριν δει οράματα του μέλλοντος.

Οι εκδοχές του μέλλοντος που είδε ο Τορτορέλα

Ο Τορτορέλα είπε: «Το ένα ήταν σαν την ταινία Mad Max. Θυμάμαι να μου δείχνουν μια τέτοια κοινωνία που άνθρωποι θα σκότωναν για μια κανάτα νερό. Ήταν τόσο άσχημα».

«Μετά το ανέστρεψαν. Το ανέστρεψαν και με πήγαν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ένα επίπεδο σαν ουτοπία που ήταν υπέροχα όμορφο», συνέχισε.

«Υπήρχε ένας κόσμος τρέλας, δολοφονιών και καταστροφής. Και μετά ένας κόσμος ομορφιάς, όπου οι άνθρωποι εργάζονται αρμονικά, με καλοσύνη και προσφορά».

Ο Τορτορέλα πιστεύει τώρα ότι τα δύο αποτελέσματα που είδε έδειχναν διαφορετικά μέλλοντα για την ανθρωπότητα -ένα όπου οι άνθρωποι δεν ακολουθούν το μονοπάτι του Θεού και ένα όπου ασπάζονται τις «αρχές της φώτισης», όπως η καλοσύνη.

Ο Τορτορέλα είπε ότι η εμπειρία άλλαξε εντελώς τη ζωή του, καθώς έχασε τον φόβο του θανάτου και έγινε απίστευτα συμπονετικός απέναντι στους άλλους ανθρώπους.

Πρόσθεσε ότι μεγάλωσε ως Καθολικός, αλλά τώρα πιστεύει ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες και ότι το να ακολουθείς το μονοπάτι της καλοσύνης είναι ο σωστός δρόμος.

«Όσο έχεις αυτή την αγάπη στην καρδιά σου και τον Θεό στην καρδιά σου, παίρνεις αυτή την καλοσύνη και την προσφορά μαζί σου όπου κι αν πας. Είσαι στο σωστό δρόμο», εξήγησε ο Τορτορέλα. «Θα σου προτείνουν να ακολουθήσεις λάθος μονοπάτι πολλές φορές στη ζωή σου, και αυτό θα σε οδηγήσει σε πολλούς διαφορετικούς δρόμους μακριά από το μονοπάτι της ζωής σου. Αλλά μετά πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής πριν πεθάνουν».

Η νύχτα της μεταθανάτιας εμπειρίας

Ο Τορτορέλα έφτασε στη μεταθανάτια εμπειρία όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο του από το νοσοκομείο της Αριζόνα, όπου του είχαν χορηγήσει αντιβιοτικά για μία ασθένεια που του μεταδόθηκε στο συνέδριο.

Ο Μπιλ Τορτορέλα στο συνέδριο στην Αριζόνα

Η κατάστασή του δεν βελτιωνόταν και ο ίδιος σκόπευε να ξαναπάει στο νοσοκομείο, όμως, δεν πρόλαβε και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε ήταν που, όπως ισχυρίζεται, το σώμα του πέθανε και είδε τον εαυτό του να βγαίνει από αυτό.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για μια εμπειρία κοντά στον θάνατο. Δεν ήξερα τι ήταν», είπε ο Τορτορέλα. «Παρακολουθούσα ουσιαστικά τον εαυτό μου να αφήνει το σώμα μου μέσα από τα μάτια μου σε αυτή την υπέροχη, λαμπερή ομίχλη. Είναι το χρώμα της ζωής. Ήταν όμορφο, υπέροχο και φωσφορίζον».

«Ήμουν εντελώς αποκομμένος από το σώμα μου, την πλήρη επίγνωσή μου. Αιωρούμουν πάνω από το σώμα μου, κοιτάζοντας τον εαυτό μου», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Ο Τορτορέλα είπε ότι μετατράπηκε σε «πλήρη ενέργεια» και δεν θυμόταν πλέον τη ζωή του στη Γη. Περίγραψε το συναίσθημα ως «πλήρη αγάπη και φως» και ανέφερε ότι ελκόταν προς αυτό που περιγράφει ως «πύλη» και «μεγαλοπρεπή σήραγγα». Ο Τορτορέλα το ονόμασε το πιο «μεγαλοπρεπές συναίσθημα» της ζωής του.

«Λέω δυνατά στον εαυτό μου ξανά και ξανά και ξανά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είμαι σπίτι. Επιτέλους είμαι σπίτι».

Στη συνέχεια άκουσε μια φωνή στο αυτί του να λέει: «Ναι, Μπιλ, είσαι σπίτι. Στο φως του Θεού. Το όνομά μου είναι Antonia. Είμαι ένας από τους φύλακες σου. Ήμουν μαζί σου στο δρόμο για το σπίτι». Ο Τορτορέλα είπε στην DailyMail ότι αυτό το πνεύμα είπε ότι είχε δύο άλλους φύλακες που τον φρόντιζαν, ονόματι Peter και Oren.

Τότε άκουσε τη φωνή του αδελφού του, ο οποίος είχε πεθάνει από καρκίνο του ήπατος όταν ο Τορτορέλα ήταν μόλις 15 ετών.

Οι τρεις άγγελοι του έδειξαν ιστορικά γεγονότα που εκτείνονται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, αν και ο Τορτορέλα δεν συνειδητοποίησε τι έβλεπε εκείνη τη στιγμή.

Αφού είδε τα δύο πιθανά μέλλοντα για την ανθρωπότητα, ο Τορτορέλα είπε ότι στάλθηκε πίσω στο σώμα του, αν και παρακάλεσε να μείνει στον παράδεισο.

Διαβάστε επίσης