Οι άγγελοι είχαν δίκιο: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου

H Jeanette Hedström από το Γκέτεμποργκ τον Ιούλιο του 2004 είχε ένα τρομακτικό αυτοκινητικό ατύχημα, από το οποίο, λόγω των σοβαρών τραυμάτων της δεν θα έπρεπε να είχε βγει ζωντανή. Χρειάστηκε όμως να πάρει μία απόφαση ζωής, όταν πέθανε για λίγο.

Όμως, καθώς παρακολουθούσε το "διαλυμένο σε κομμάτια" σώμα της να περιποιείται από τραυματιοφορείς στην άκρη του δρόμου, βρέθηκε να αιωρείται προς τα πάνω, όπου την υποδέχτηκαν δύο άγγελοι και το φάντασμα της νεκρής νονάς της.

Other side: In 2004, Jeanette Hedström was in a devastating car crash that she says pulled her right out of her body as angels showed her the “other side” and gave her a choice about whether to come back to Earth after unveiling two versions of the future. https://t.co/CnmJZuuYFB — The Valley Voice Chilliwack (@CraigHill1234) August 7, 2025

Θυμάται ότι άκουσε μια φωνή να ψιθυρίζει: "Άφησε με, σε κρατάω", καθώς μια φωτεινή δέσμη φωτός τη μετέφερε σε μια "αγαπημένη και ειρηνική" αίθουσα αναμονής.

Περιγράφει: "Δεν μπορούσα να αναπνεύσω και όλα πονούσαν. Φώναζα συνέχεια: "Πεθαίνω" ξανά και ξανά. Το μόνο που ήθελα ήταν να πάω σπίτι - και τότε άφησα το σώμα μου. Είδα τα πάντα να εκτυλίσσονται, σαν σκηνή κινηματογραφικής ταινίας, όπου δεν μπορούσα καν να κατανοήσω ότι η φυσική μου μορφή βρισκόταν ακόμα στο αυτοκίνητο και ότι ήμουν απλώς μια ψυχή που αιωρούνταν από πάνω.

"Δεν ήθελα να πεθάνω - το σώμα μου πάλευε με κάθε δύναμη να επιβιώσει - αλλά μετά παραδόθηκα όταν άκουσα αυτή τη φωνή. Αμέσως, αποφάσισα ότι θα μείνω εκεί.

"Ένιωθα τέλεια- είχα μια τόσο βαθιά αίσθηση του ανήκειν.

'Αλλά μου ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα ότι αυτό ήταν απλώς ένα βήμα στην πορεία μου και ότι έπρεπε να επιστρέψω στο σπασμένο μου σώμα για να το θεραπεύσω.

"Ένιωσα σαν να ήμουν εκεί για μια αιωνιότητα".

Εδώ, σε αυτόν τον μυστηριώδη θάλαμο που διέσχιζε δύο πραγματικότητες, το τρίο των καλοπροαίρετων ενεργειών έδειξε στην Hedström το μέλλον της αν επέστρεφε στη Γη - συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού της συζύγου και των αγέννητων παιδιών τους - και τι θα συνέβαινε αν επέλεγε να παραμείνει νεκρή.

«Οι άγγελοι μου έδειξαν πόσο σημαντικό ήταν να συνεχιστεί η ζωή. Οι φωνές όλων στη Γη που προσεύχονταν για μένα - των φίλων μου, της μητέρας μου, του πατέρα μου και της αδελφής μου - και μου ζητούσαν να επιβιώσω και να πολεμήσω, ακούγονταν στα αυτιά μου. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τους απογοητεύσω. Έπρεπε να εξερευνήσω το μέλλον μου, όπως προέβλεψαν οι άγγελοι- έτσι πήρα την απόφαση να επιστρέψω".

Ξύπνησε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και κατάφερε να αναρρώσει, διαψεύδοντας τους γιατρούς.

Η Hedström δεν έχει μόνιμους τραυματισμούς ή επιπλοκές από το περιστατικό του 2004, παρόλο που στα χαρτιά κατατάσσεται ως ανάπηρη.

Πιστεύει ότι ο τόπος στον οποίο εισήλθε ήταν μια πύλη για την αναγέννηση της ψυχής της.

Και για το μέλλον της; Οι άγγελοι είχαν δίκιο.

"Δεν είδα ποτέ [τον σύζυγό μου] σωματικά, αλλά ένιωσα την ενέργειά του τόσο καθαρά. Ήταν σαν να αναγνώρισα την ψυχή του πολύ πριν συναντηθούμε.

Και ναι - αποδείχθηκε ότι ήταν ο σωστός άνθρωπος, αυτός που ήξερα βαθιά μέσα μου ότι ήταν γραφτό να συναντήσω. Ένιωσα επίσης την παρουσία των παιδιών μας- τα αισθάνθηκα πριν έρθουν. Υπήρχαν τρεις διαφορετικές ενέργειες με τις οποίες συνδέθηκα. Σήμερα, έχουμε δύο όμορφα παιδιά - αλλά το ένα λείπει.

'Έχασα έναν γιο στην εγκυμοσύνη, και ίσως ήταν ο τρίτος που ένιωσα- ή ίσως μας περιμένει ακόμα μια έκπληξη. Όταν [το μέλλον μου] όλα άρχισαν να ξεδιπλώνονται, το ένιωσα σαν μια βαθιά ανάμνηση, παρά σαν έκπληξη. Ήταν σαν η ζωή να επιβεβαίωνε αυτό που είχα ήδη δει με το εσωτερικό μου μάτι. Έχω μια εντελώς διαφορετική σχέση με τη ζωή τώρα. Θέλω να ζήσω και ξέρω ότι είναι σημαντικό που είμαι εδώ» καταλήγει η 42χρονη.

