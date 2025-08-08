Οι άγγελοι είχαν δίκιο: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου

Μία επιθανάτια εμπειρία μετά από αυτοκινητικό ατύχημα, όπου χρειάστηκε να επιλέξει τη ζωή ή τον θάνατο

Newsbomb

Οι άγγελοι είχαν δίκιο: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου
walesonline
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Jeanette Hedström από το Γκέτεμποργκ τον Ιούλιο του 2004 είχε ένα τρομακτικό αυτοκινητικό ατύχημα, από το οποίο, λόγω των σοβαρών τραυμάτων της δεν θα έπρεπε να είχε βγει ζωντανή. Χρειάστηκε όμως να πάρει μία απόφαση ζωής, όταν πέθανε για λίγο.

Όμως, καθώς παρακολουθούσε το "διαλυμένο σε κομμάτια" σώμα της να περιποιείται από τραυματιοφορείς στην άκρη του δρόμου, βρέθηκε να αιωρείται προς τα πάνω, όπου την υποδέχτηκαν δύο άγγελοι και το φάντασμα της νεκρής νονάς της.

Θυμάται ότι άκουσε μια φωνή να ψιθυρίζει: "Άφησε με, σε κρατάω", καθώς μια φωτεινή δέσμη φωτός τη μετέφερε σε μια "αγαπημένη και ειρηνική" αίθουσα αναμονής.

Περιγράφει: "Δεν μπορούσα να αναπνεύσω και όλα πονούσαν. Φώναζα συνέχεια: "Πεθαίνω" ξανά και ξανά. Το μόνο που ήθελα ήταν να πάω σπίτι - και τότε άφησα το σώμα μου. Είδα τα πάντα να εκτυλίσσονται, σαν σκηνή κινηματογραφικής ταινίας, όπου δεν μπορούσα καν να κατανοήσω ότι η φυσική μου μορφή βρισκόταν ακόμα στο αυτοκίνητο και ότι ήμουν απλώς μια ψυχή που αιωρούνταν από πάνω.

"Δεν ήθελα να πεθάνω - το σώμα μου πάλευε με κάθε δύναμη να επιβιώσει - αλλά μετά παραδόθηκα όταν άκουσα αυτή τη φωνή. Αμέσως, αποφάσισα ότι θα μείνω εκεί.
"Ένιωθα τέλεια- είχα μια τόσο βαθιά αίσθηση του ανήκειν.
'Αλλά μου ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα ότι αυτό ήταν απλώς ένα βήμα στην πορεία μου και ότι έπρεπε να επιστρέψω στο σπασμένο μου σώμα για να το θεραπεύσω.

"Ένιωσα σαν να ήμουν εκεί για μια αιωνιότητα".

Εδώ, σε αυτόν τον μυστηριώδη θάλαμο που διέσχιζε δύο πραγματικότητες, το τρίο των καλοπροαίρετων ενεργειών έδειξε στην Hedström το μέλλον της αν επέστρεφε στη Γη - συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού της συζύγου και των αγέννητων παιδιών τους - και τι θα συνέβαινε αν επέλεγε να παραμείνει νεκρή.

«Οι άγγελοι μου έδειξαν πόσο σημαντικό ήταν να συνεχιστεί η ζωή. Οι φωνές όλων στη Γη που προσεύχονταν για μένα - των φίλων μου, της μητέρας μου, του πατέρα μου και της αδελφής μου - και μου ζητούσαν να επιβιώσω και να πολεμήσω, ακούγονταν στα αυτιά μου. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τους απογοητεύσω. Έπρεπε να εξερευνήσω το μέλλον μου, όπως προέβλεψαν οι άγγελοι- έτσι πήρα την απόφαση να επιστρέψω".

Ξύπνησε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και κατάφερε να αναρρώσει, διαψεύδοντας τους γιατρούς.

Η Hedström δεν έχει μόνιμους τραυματισμούς ή επιπλοκές από το περιστατικό του 2004, παρόλο που στα χαρτιά κατατάσσεται ως ανάπηρη.

Πιστεύει ότι ο τόπος στον οποίο εισήλθε ήταν μια πύλη για την αναγέννηση της ψυχής της.

Και για το μέλλον της; Οι άγγελοι είχαν δίκιο.

"Δεν είδα ποτέ [τον σύζυγό μου] σωματικά, αλλά ένιωσα την ενέργειά του τόσο καθαρά. Ήταν σαν να αναγνώρισα την ψυχή του πολύ πριν συναντηθούμε.
Και ναι - αποδείχθηκε ότι ήταν ο σωστός άνθρωπος, αυτός που ήξερα βαθιά μέσα μου ότι ήταν γραφτό να συναντήσω. Ένιωσα επίσης την παρουσία των παιδιών μας- τα αισθάνθηκα πριν έρθουν. Υπήρχαν τρεις διαφορετικές ενέργειες με τις οποίες συνδέθηκα. Σήμερα, έχουμε δύο όμορφα παιδιά - αλλά το ένα λείπει.
'Έχασα έναν γιο στην εγκυμοσύνη, και ίσως ήταν ο τρίτος που ένιωσα- ή ίσως μας περιμένει ακόμα μια έκπληξη. Όταν [το μέλλον μου] όλα άρχισαν να ξεδιπλώνονται, το ένιωσα σαν μια βαθιά ανάμνηση, παρά σαν έκπληξη. Ήταν σαν η ζωή να επιβεβαίωνε αυτό που είχα ήδη δει με το εσωτερικό μου μάτι. Έχω μια εντελώς διαφορετική σχέση με τη ζωή τώρα. Θέλω να ζήσω και ξέρω ότι είναι σημαντικό που είμαι εδώ» καταλήγει η 42χρονη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24ΚΟΣΜΟΣ

Δώρο 24 καρατίων από τον CEO της Apple στον Τραμπ - Τι του χάρισε ο Τιμ Κουκ

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά ΝΔ: «Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο»

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ηλικιωμένος από την φωτιά στην Κερατέα

18:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Φωτιά στην Κερατέα - Νεκρός ηλικιωμένος - Κάηκαν σπίτια, εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Συνδρομή της Αστυνομίας για απομάκρυνση πολιτών

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για ισχυρά μελτέμια μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο - «Κόκκινη» προειδοποίηση από τους μετεωρολόγους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Ήχησε το 112

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Προληπτική εκκένωση του γηροκομείου στην Παλαιά Φώκαια

17:47WHAT THE FACT

«Οι άγγελοι είχαν δίκιο»: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου - Τώρα έχω παιδιά μαζί του

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Όσα δεν ξέρουμε για τα πανέξυπνα αιλουροειδή - Η μακραίωνη σχέση τους με τον άνθρωπο

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ρούμπιο: Τι συζήτησαν

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρά

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Fox News: «Στις 11 Αυγούστου στη Ρώμη πιθανόν η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Καίγονται σπίτια στην Κερατέα - Τεράστια μάχη των πυροσβεστών με την πύρινη λαίλαπα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη δασική φωτιά στο Τσανάκαλε: Έκλεισε ο Βόσπορος και το αεροδρόμιο, κάηκε πυροσβεστικό, απειλήθηκε νοσοκομείο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονία: Εκκενώθηκε το μοναστήρι Αγίου Ανδρέα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την Τροχαία - «Μπαράζ» 112 για εκκενώσεις - Καίγονται σπίτια

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η επίθεση της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον στον σύντροφό της, που οδήγησε στη σύλληψη της διάσημης σπρίντερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Φωτιά στην Κερατέα - Νεκρός ηλικιωμένος - Κάηκαν σπίτια, εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ηλικιωμένος από την φωτιά στην Κερατέα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σπανοπούλου κατά Ακρίτα για τη δημοσιογράφο που αυτοπυρπολήθηκε στο Ζάππειο: «Ούτε πεινούσε, ούτε άνεργη, ούτε άστεγη υπήρξε»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Προληπτική εκκένωση του γηροκομείου στην Παλαιά Φώκαια

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

15:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θλίψη στον ελληνικό στίβο: Πέθανε η Άρτεμις Κανδρεβιώτη

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα – Καίει σε οικοπεδικούς χώρους, συνεχόμενα «112» για εκκενώσεις

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφία της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μήλο: Η γυναίκα παρασύρθηκε από τους ανέμους στο Σαρακήνικο και έπεσε στη θάλασσα - Ο άνδρας βούτηξε για να τη σώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ