«Πέθανα για 45 λεπτά – Όσα είδα στον άλλο κόσμο με έκαναν να αλλάξω ζωή»

Μια συγκλονιστική εμπειρία κοντά στον θάνατο αποκάλυψε ο πρώην ερασιτέχνης bodybuilder Vincent Tolman, ο οποίος το 2003 ανακηρύχθηκε νεκρός για 45 λεπτά, προτού επανέλθει στη ζωή κάτω από μυστηριώδεις και –όπως περιγράφει– πνευματικά μεταμορφωτικές συνθήκες.

Ήταν μόλις 25 ετών όταν κατέρρευσε στην τουαλέτα ενός εστιατορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από λήψη υπερβολικής δόσης του ναρκωτικού GHB (Gamma-Hydroxybutyrate), ουσία που είχε προμηθευτεί με φίλο του από την Ταϊλάνδη με σκοπό την απώλεια βάρους. Όπως περιγράφει ο ίδιος, η ουσία ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο, προκαλώντας έντονη κρίση, κατάρρευση και τελικά πλήρη ανακοπή.

«Ο φίλος μου λιποθύμησε ενώ οδηγούσε, κι εγώ προσπαθούσα να τον ξυπνήσω», αφηγείται σε συνέντευξή του στο YouTube κανάλι Coming Home. Λίγο αργότερα, ο Tolman κατέρρευσε στην τουαλέτα. Οι διασώστες που έφτασαν επί τόπου διαπίστωσαν τον θάνατό του και μετέφεραν το σώμα του σε σάκο στο ασθενοφόρο.

«Έβλεπα από πάνω, χωρίς να καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ»

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Tolman, εκείνη την ώρα ένιωσε να «αποχωρίζεται» από το σώμα του και να βλέπει τα πάντα από ψηλά, σαν να παρακολουθεί σκηνές από μια ταινία: «Ήξερα ότι έβλεπα ένα σώμα στο πάτωμα, αλλά δεν αναγνώριζα ότι ήταν το δικό μου. Ήταν σαν να έβλεπα κάποιον που απλώς μου έμοιαζε».

Σε επόμενο βίντεο στο TikTok, ο ίδιος εξηγεί ότι ένιωσε μια απόκοσμη σύνδεση με κάθε άτομο που βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο – από τους πελάτες μέχρι τον μάγειρα – και ισχυρίζεται ότι μπορούσε να «συντονιστεί» με τις σκέψεις τους. «Ένιωθα σαν να υπήρχε μια ενιαία συνείδηση, στην οποία ήμουν συνδεδεμένος».

«Δεν είναι νεκρός»

Το σώμα του Tolman βρισκόταν ήδη μέσα στο ασθενοφόρο όταν ένας από τους διασώστες –ένας νεοσύλλεκτος– φέρεται να άρχισε να αμφισβητεί την απόφαση του τερματισμού των προσπαθειών ανάνηψης. «Τον άκουγα να κατηγορεί τον εαυτό του, να λέει “γιατί δεν προσπάθησες περισσότερο;”», λέει ο Tolman.

Τότε, όπως περιγράφει, μια δυνατή «εσωτερική» φωνή τού είπε πως «δεν είναι νεκρός», ενώ ένα φως άρχισε να λάμπει μέσα από τον διασώστη. Παρά τις εντολές να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, ο νεαρός παραϊατρικός αψηφά τις οδηγίες και επιχειρεί ανάνηψη, επιστρέφοντας τον Tolman στη ζωή μετά από 45 λεπτά «κλινικού θανάτου».

Τρεις ημέρες σε κώμα και μια «περιοδεία στον άλλο κόσμο»

Ο Tolman πέρασε τις επόμενες τρεις ημέρες σε κώμα, κατά τη διάρκεια των οποίων –όπως ισχυρίζεται– οδηγήθηκε στον «άλλο κόσμο», όπου του αποκαλύφθηκαν όλες οι αρνητικές του πράξεις, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που είχαν πληγεί από εκείνον. «Έβλεπα τις πράξεις μου όχι όπως τις ένιωθα εγώ, αλλά όπως τις ένιωσαν οι άλλοι. Ήταν συγκλονιστικό», σημειώνει.

Ένα βιβλίο και μια νέα φιλοσοφία ζωής

Η εμπειρία αυτή τον σημάδεψε βαθιά. Σήμερα, έχει γράψει βιβλίο με τίτλο The Light After Death: My Journey to Heaven and Back («Το Φως Μετά τον Θάνατο: Το ταξίδι μου στον Παράδεισο και Πίσω»), όπου περιγράφει λεπτομερώς τη μεταθανάτια εμπειρία του και την αλλαγή που έφερε στη ζωή του.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Vincent Tolman αναφέρει πως το ταξίδι του αυτό του χάρισε νέες αξίες. «Έμαθα να ζω με αυθεντικότητα. Κάθε στιγμή που δεν είμαστε αυθεντικοί, είναι μια χαμένη στιγμή», τονίζει. Όσο για τον θάνατο; «Δεν τον φοβάμαι πια. Τον περιμένω με γαλήνη όταν έρθει η ώρα του».