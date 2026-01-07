Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 75χρονος μεθυσμένος οδηγός που απειλούσε με πέτρες τους αστυνομικούς

Ο 75χρονος προκάλεσε τροχαία και συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα για αρκετή ώρα 

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 75χρονος μεθυσμένος οδηγός που απειλούσε με πέτρες τους αστυνομικούς
Έντονη ήταν η αντίδραση της εισαγγελέως έδρας στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του 75χρονου οδηγού, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, αν και σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης. Απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο, η εισαγγελική λειτουργός έθεσε με έμφαση το ερώτημα: «Έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσατε να είχατε σκοτώσει άνθρωπο;».

Μελετώντας τη δικογραφία και ακούγοντας τις καταθέσεις των μαρτύρων, η εισαγγελέας δεν έκρυψε την αγανάκτησή της, τονίζοντας πως το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία και ότι όσοι βρέθηκαν στον δρόμο του ηλικιωμένου στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης και σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 75χρονος ενεπλάκη αρχικά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Γαζίου, χωρίς ωστόσο να σταματήσει. Αντιθέτως, συνέχισε την πορεία του οδηγώντας με άκρως επικίνδυνο τρόπο, κινούμενος επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με οδηγούς να κορνάρουν ασταμάτητα και να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Η οδηγός του οχήματος που χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε, ακολούθησε τον 75χρονο και ενημέρωνε ταυτόχρονα την ΕΛ.ΑΣ., δίνοντας συνεχώς στοιχεία για το όχημα και τη διαδρομή του. Ο ηλικιωμένος κινήθηκε από το Γάζι προς την Τύλισο, ενώ περιπολικό του Α.Τ. Μαλεβιζίου επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών.

Τελικά, στο χωριό Μονή, ο 75χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε αδιέξοδο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, τρέχοντας σε αγροτική περιοχή. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, κρύφτηκε σε ρεματιά πίσω από δέντρα, ενώ φέρεται να κρατούσε δύο μεγάλες πέτρες, απειλώντας να τις ρίξει σε αστυνομικό που πλησίαζε. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και κάτοικοι της περιοχής, που κινητοποιήθηκαν από τις φωνές και την αναστάτωση.

Αστυνομικός που κατέθεσε χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «κινούμενο κίνδυνο-θάνατο», υπογραμμίζοντας ότι ήταν θέμα τύχης το γεγονός πως δεν υπήρξαν θύματα. Ο 75χρονος, από την πλευρά του, απολογούμενος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι πέτρες δεν προορίζονταν για επίθεση, αλλά για να ασφαλίσει το όχημά του, καθώς –όπως είπε– είχε πρόβλημα με το χειρόφρενο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντίσταση και εξύβριση. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και 15 μηνών, με την απόφαση να προβλέπει την έκτιση μέρους της ποινής, συγκεκριμένα 16 μηνών, οδηγώντας τον στη φυλακή.

Ωστόσο, από την πλευρά της υπεράσπισης ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής, επικαλούμενο την προχωρημένη ηλικία του καταδικασθέντος.

