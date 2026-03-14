Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με μπουρνούζι στο Martha's Vineyard δίπλα στον Έπσταϊν

Μια μέχρι σήμερα άγνωστη φωτογραφία που απεικονίζει τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, τον Πίτερ Μάντελσον και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν ήρθε στο φως μέσα από έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή εικόνα στην οποία εμφανίζονται και οι τρεις άνδρες μαζί, αν και στα έγγραφα δεν αναφέρεται ούτε ο χρόνος ούτε το ακριβές σημείο όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Σύμφωνα με το ITV News, η εικόνα φέρεται να έχει τραβηχτεί στο Martha’s Vineyard, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανότατα μεταξύ 1999 και 2000 - δηλαδή πριν ο Έπσταϊν καταδικαστεί σε 13 μήνες φυλάκισης και καταχωρηθεί στο μητρώο σεξουαλικών δραστών.

Στη φωτογραφία οι τρεις άνδρες κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι σε εξωτερικό χώρο, ενώ μπροστά τους υπάρχουν κούπες διακοσμημένες με την αμερικανική σημαία. Σημειώνεται ότι η παρουσία της εικόνας στα αρχεία δεν υποδηλώνει από μόνη της οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ και ο λόρδος Μάντελσον έχουν συλληφθεί ξεχωριστά στο παρελθόν με την υποψία παραπτώματος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, λόγω των σχέσεών τους με τον Έπσταϊν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Από την πλευρά του, ο λόρδος Μάντελσον έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν πιστεύει πως έχει διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα, υποστηρίζοντας ότι για χρόνια αποδεχόταν τη δική του εκδοχή των γεγονότων και εκείνη του δικηγόρου του Έπσταϊν και ότι έμαθε την πλήρη αλήθεια μόνο μετά τον θάνατο του χρηματιστή το 2019.

Πώς γνωρίστηκαν

Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ έχει δηλώσει ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Έπσταϊν το 1999, μέσω της Γκισλέιν Μάξγουελ, της Βρετανίδας συντρόφου του Έπσταϊν, την οποία γνώριζε από τα φοιτητικά της χρόνια.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών με τον Έπσταϊν είχαν σοβαρές συνέπειες για την πολιτική και δημόσια πορεία τους. Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ απογυμνώθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους, ενώ ο λόρδος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ έχει κατηγορηθεί ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη Βιρτζίνια Τζιούφρι όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Η αστική αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς παραδοχή ενοχής, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Τεράστιος όγκος αρχείων

Η φωτογραφία εντοπίστηκε στο πιο πρόσφατο πακέτο εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει περίπου τρεις εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, τα οποία αναρτήθηκαν δημόσια τον Ιανουάριο.

Νέο υλικό συνεχίζει να εντοπίζεται, καθώς δημοσιογράφοι αλλά και το κοινό εξετάζουν τα αρχεία.

Νωρίτερα φέτος είχαν δημοσιοποιηθεί και άλλες φωτογραφίες από το ίδιο αρχείο, στις οποίες ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ εμφανίζεται γονατιστός πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο έδαφος. Σε δύο από τις εικόνες φαίνεται να την αγγίζει στην κοιλιά, ενώ η γυναίκα - η ταυτότητα της οποίας δεν είναι γνωστή - είναι πλήρως ντυμένη. Σε άλλη εικόνα κοιτά απευθείας τον φακό.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

Η έρευνα της αστυνομίας

Στα μέσα Φεβρουαρίου ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ συνελήφθη στο Νόρφολκ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή παράβαση καθήκοντος, έπειτα από καταγγελία ότι ο πρώην πρίγκιπας ενδέχεται να είχε διαμοιραστεί εμπιστευτικό υλικό με τον Έπσταϊν.

Μεταξύ 2001 και 2011 είχε υπηρετήσει ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σύνδεση με άλλη φωτογραφία

Η νέα φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί σε σημείο πολύ παρόμοιο με εκείνο μιας άλλης εικόνας που είχε συμπεριληφθεί σε ένα «βιβλίο γενεθλίων», το οποίο δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν το 2003.

Emails που έχει δει το BBC δείχνουν ότι ο λόρδος Μάντελσον και η προσωπική βοηθός του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, συζητούσαν για το πού τραβήχτηκε μια φωτογραφία.

Όταν η Γκροφ πρότεινε ότι «μπορεί να ήταν στο νησί του Τζέφρι», ο Μάντελσον απάντησε σε email με ημερομηνία 19 Ιουλίου 2013: «Νομίζω πως ήταν στο Martha’s, την πρώτη φορά που γνώρισα τον Τζέφρι».

Σύμφωνα με τη Daily Telegraph, η ανταλλαγή αυτή αφορά τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Emails και νέα στοιχεία

Ο λόρδος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του πρεσβευτή όταν αποκαλύφθηκαν emails που είχε στείλει στον Έπσταϊν το 2008, την περίοδο που ο τελευταίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το DOJ περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες του Μάντελσον όπου εμφανίζεται να στέκεται φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Τον περασμένο μήνα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ξεκίνησε έρευνα για καταγγελίες ότι, όταν υπηρετούσε ως υπουργός, ο Μάντελσον ενδέχεται να είχε μεταφέρει στον Έπσταϊν ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες σχετικές με τις αγορές.

Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες τα αρχεία Έπσταϊν, ωστόσο σύμφωνα με το BBC υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα και ότι δεν είχε οικονομικά κίνητρα.

Ο θάνατος του Έπσταϊν και η υπόθεση Μάξγουελ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 20 ετών, αφού κρίθηκε ένοχη για τη στρατολόγηση και διακίνηση ανήλικων κοριτσιών που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον χρηματιστή.

