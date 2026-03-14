Όσκαρ 2026: Όσα δεν γνωρίζατε για τις φετινές υποψηφιότητες - Ποιοι κατέρριψαν ρεκόρ

Όταν ο σκηνοθέτης του Sinners, Ryan Coogler, πήγαινε σινεμά ως παιδί εμπνεόταν συχνά από το μηχάνημα αναψυκτικών του κινηματογράφου, αναμειγνύοντας τα διάφορα ροφήματα.

«Δεν είμαι μεγάλος φαν της σόδας, αλλά όταν άρχισαν να σε αφήνουν να αναμειγνύεις τα ποτά, τότε το δοκίμασα κι εγώ», είπε πρόσφατα στο podcast Good Hang της Amy Poehler.

Δεκαετίες αργότερα, η αγάπη του Coogler για τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών γεύσεων φαίνεται και στην ταινία - υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας - «Sinners». Η ταινία συνδυάζει τρόμο με βρικόλακες και μπλουζ μουσική, με φόντο το Δέλτα του Μισισιπή τη δεκαετία του 1930.

Το Sinners θα μπορούσε να κερδίσει αρκετά αγαλματίδια στα Όσκαρ στην μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου την Κυριακή 15 Μαρτίου, αλλά αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από το επίσης φαβορί «Μία Μάχη μετά την Άλλη», σε μια πραγματικά συναρπαστική χρονιά για την κούρσα των βραβείων, όπου αρκετές κατηγορίες είναι πολύ αμφίρροπες.

Όσκαρ 2026: 16+1 πράγματα που δεν γνωρίζετε για τις φετινές υποψηφιότητες

1. Το Zootopia 2 είναι η υποψήφια ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις φέτος

Το Zootopia 2 είναι η υποψήφια ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις φέτος, έχοντας συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 1,86 δισ. δολαρίων (1,39 δισ. λίρες) παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ταινία κινουμένων σχεδίων έχει διαφορετικό τίτλο στην Ευρώπη — «Zootropolis». Αυτό συμβαίνει λόγω του Givskud Zoo στη Δανία, το οποίο κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα «Zootopia» στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, επτά χρόνια πριν κυκλοφορήσει η πρώτη ταινία.

Άλλες μεγάλες εμπορικές επιτυχίες που είναι υποψήφιες φέτος περιλαμβάνουν το «Avatar 3: Fire & Ash», που έχει συγκεντρώσει 1,48 δισ. δολάρια (1,11 δισ. λίρες). Η ταινία με τα μεγαλύτερα έσοδα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας είναι το «F1», που απέφερε 632 εκατ. δολάρια (472 εκατ. λίρες).

2. Η Emma Stone έσπασε δύο ρεκόρ φέτος.

Σε ηλικία 37 ετών, η πρωταγωνίστρια του Bugonia έγινε η νεότερη γυναίκα που έχει λάβει επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, ξεπερνώντας τη Meryl Streep, η οποία ήταν 38 ετών.

Η Stone έγινε επίσης η μοναδική ηθοποιός της οποίας οι πρώτες πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ αφορούν όλες ταινίες που ήταν επίσης υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία.

Μέσα σε 11 χρόνια, αναγνωρίστηκε για τους ρόλους της στις ταινίες «Birdman», «The Favourite», «Bugonia», «La La Land» και «Poor Things», κερδίζοντας Όσκαρ για τις δύο τελευταίες.

3. Το Frankenstein χρειάστηκε σχεδόν δύο αιώνες για να φτάσει στη νέα του κινηματογραφική εκδοχή.

Υπάρχει χρονική απόσταση 207 ετών ανάμεσα στο μυθιστόρημα της Mary Shelley το 1818 και τη διασκευή του Guillermo del Toro το 2025 για το Netflix.

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε πρωτότυπο έργο και κινηματογραφική μεταφορά στην ιστορία των Όσκαρ. Μεγαλύτερα διαστήματα έχουν:

Tom Jones (1963), βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1749 — 214 χρόνια διαφορά

Hamlet (1996), βασισμένο στο θεατρικό έργο του 1601 — 395 χρόνια διαφορά

O Brother, Where Art Thou? (2000), βασισμένο στο ελληνικό έπος Η Οδύσσεια, γραμμένο περίπου το 700 π.Χ. — περίπου 2.700 χρόνια διαφορά

4. Η Chase Infiniti έχει τον κινηματογράφο… στο αίμα της.

Η ηθοποιός που ξεχώρισε στην ταινία «One Battle After Another» ήταν σχεδόν προορισμένη για καριέρα στον κινηματογράφο από τη μέρα που γεννήθηκε.

Η 25χρονη πήρε το όνομά της από τον χαρακτήρα της Nicole Kidman στην ταινία Batman Forever (1995), Chase Meridian, αλλά και από τη διάσημη ατάκα του Buzz Lightyear στο Toy Story: «To infinity and beyond» (Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα).

5. Η Miriam Margolyes λαμβάνει επιτέλους κάποια —καθυστερημένη— αναγνώριση από τα Όσκαρ.

Η Βρετανίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο της ταινίας «A Friend of Dorothy», που είναι υποψήφια για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Live Action. Ωστόσο, η Margolyes δεν έχει ποτέ προταθεί για Όσκαρ ως ηθοποιός, κάτι που την έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα.

«Θα έπρεπε να είχα προταθεί, αλλά δεν συνέβη», είπε με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό στην εκπομπή του Graham Norton. «Ήμουν πολύ θυμωμένη γι’ αυτό.»

Η Margolyes είπε ότι έπρεπε να είχε αναγνωριστεί για τον ρόλο της στο ιστορικό δράμα του Martin Scorsese το 1993, The Age of Innocence.

«Ήμουν καταπληκτική σε αυτό», σχολίασε. «Και ο λόγος που δεν προτάθηκα ήταν η Winona Ryder.»

Σύμφωνα με την ίδια: «Αυτό που συνέβη ήταν ότι η Ryder προτάθηκε για Β΄ γυναικείο ρόλο αντί για Α΄ γυναικείο ρόλο. Αν είχε κρατήσει τη θέση της και είχε προταθεί ως πρωταγωνίστρια, θα είχαν προτείνει εμένα για Β΄ ρόλο. Ήμουν έξαλλη.»

6. Πολλοί από τους φετινούς υποψήφιους είναι ιδιαίτερα πιστοί στους σκηνοθέτες τους.

Τέσσερις από τους φετινούς υποψήφιους για πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν προταθεί για ταινίες που σκηνοθέτησαν οι μακροχρόνιοι συνεργάτες τους.

Τα τέσσερα «αχώριστα» δίδυμα είναι:

Ethan Hawke και Richard Linklater (έχουν κάνει 9 ταινίες μαζί)

Michael B. Jordan και Ryan Coogler (5)

Emma Stone και Yorgos Lanthimos (5)

Renate Reinsve και Joachim Trier (3)

7. Η Jessie Buckley μπορεί να γίνει η πρώτη Ιρλανδή που θα κερδίσει Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Προηγούμενες υποψήφιες από την Ιρλανδία ήταν η Saoirse Ronan και η Ruth Negga, ενώ η Brenda Fricker κέρδισε Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 1989. Ωστόσο, καμία Ιρλανδή δεν έχει κερδίσει ακόμη το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στα Critics Choice, Golden Globes, Bafta και Actor Awards, η Buckley είναι πιθανό να γίνει η πρώτη ηθοποιός που θα «σαρώσει» την κατηγορία και στα πέντε αυτά βραβεία από την Renée Zellweger για την ταινία Judy το 2020.

8. Ο Brad Pitt έσπασε μια «τάση» 35 ετών.

Το αγωνιστικό δράμα «F1» εμφανίζεται σε αρκετές τεχνικές κατηγορίες, αλλά απέσπασε και μια απρόσμενη υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία.

Η ταινία μπήκε στην κορυφαία κατηγορία χωρίς καμία υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, σενάριο ή ερμηνεία, ούτε στα Όσκαρ ούτε σε άλλες μεγάλες τελετές βραβείων.

Η τελευταία ταινία που το είχε καταφέρει ήταν το «Beauty and the Beast» το 1991.

9. Οι KPop Demon Hunters διεκδικούν διπλή νίκη.

Η μεγάλη επιτυχία του Netflix είναι φαβορί για δύο κατηγορίες:

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι για το τραγούδι Golden, που ερμηνεύει το fictional girl group της ταινίας Huntr/x.

Μόνο δύο άλλες ταινίες έχουν καταφέρει στο παρελθόν αυτό το «διπλό»:

Toy Story 3 (2010) με το τραγούδι We Belong Together

Frozen (2013) με το πασίγνωστο Let It Go

10. Οι Rose Byrne, Kate Hudson και Amy Madigan “πετούν μόνες τους”.

Και οι τρεις ηθοποιοί απέσπασαν τη μοναδική υποψηφιότητα για τις ταινίες τους:

If I Had Legs I’d Kick You

Song Sung Blue

Weapons

Η Amy Madigan έχει αρκετές πιθανότητες στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Ωστόσο, η νίκη θα είναι δύσκολη — μόνο πέντε ηθοποιοί τον 21ο αιώνα έχουν καταφέρει να κερδίσουν Όσκαρ ενώ η ταινία τους είχε μόνο μία υποψηφιότητα.

Αυτοί είναι:

Julianne Moore (Still Alice)

Charlize Theron (Monster)

Forest Whitaker (The Last King of Scotland)

Christopher Plummer (Beginners)

Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

11. Ο Timothée Chalamet είναι ο νεότερος ηθοποιός μετά τον Marlon Brando που συγκεντρώνει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας.

Ο Brando ήταν 30 ετών, την ίδια ηλικία με τον Chalamet, όταν έλαβε την τρίτη του υποψηφιότητα το 1954.

Υπάρχει πιθανότητα ο Chalamet να κερδίσει φέτος για το «Marty Supreme», αλλά τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται να έχει χάσει δυναμική. (Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Brando κέρδισε τελικά στο τέταρτο υποψήφιο έργο του, για το On the Waterfront.)

Ο Chalamet έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να γίνει ο νεότερος νικητής όλων των εποχών. Το ρεκόρ αυτό ανήκει στον Adrien Brody, που κέρδισε σε ηλικία 29 ετών για το The Pianist το 2001.

12. Μόνο τρεις Νορβηγοί ηθοποιοί έχουν προταθεί ποτέ για Όσκαρ — και οι δύο είναι φέτος.

Οι Renate Reinsve και Inga Ibsdotter Lilleaas είναι υποψήφιες για τις ερμηνείες τους στο οικογενειακό δράμα Sentimental Value.

Ο μόνος άλλος Νορβηγός ηθοποιός που έχει αναγνωριστεί από την Ακαδημία είναι η Liv Ullmann, η οποία προτάθηκε για τα «The Emigrants» (1972) και «Face to Face» (1976).

13. Το One Battle After Another είναι η 12η ταινία του Leonardo DiCaprio που προτείνεται για Καλύτερη Ταινία, φέρνοντάς τον στο ίδιο επίπεδο με τον Robert De Niro.

Η πρώτη εμφάνιση του De Niro στην κατηγορία ήταν στο «The Godfather Part II» (1974) και ακολούθησαν ταινίες όπως «Raging Bull», «Goodfellas», «Joker» και «The Irishman».

Η πρώτη εμφάνιση του DiCaprio ήταν στο Titanic (1997), ενώ αργότερα ακολούθησαν ταινίες όπως «The Departed», «Inception» και «Django Unchained».

Οι δύο ηθοποιοί πρόσθεσαν άλλη μία υποψηφιότητα όταν εμφανίστηκαν μαζί στο «Killers of the Flower Moon» το 2023.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης του «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» Paul Thomas Anderson, θα μπορούσε να πετύχει ένα σπάνιο «τριπλό» στα Όσκαρ, κερδίζοντας προσωπικά βραβεία για σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή — κάτι που έχουν καταφέρει μόνο 10 σκηνοθέτες μέχρι σήμερα.

Και ο συμπρωταγωνιστής του DiCaprio, Sean Penn, θα μπορούσε να ενταχθεί στη λίστα με τους ηθοποιούς που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ, μαζί με τους Frances McDormand, Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Ingrid Bergman και Walter Brennan.

(Η Katharine Hepburn παραμένει στην κορυφή με τέσσερα.)

14. Ο Wagner Moura μπήκε σε μια πολύ εκλεκτή ομάδα.

Ο πρωταγωνιστής του The Secret Agent ανήκει πλέον στους υποψήφιους για Α΄ Ανδρικό Ρόλο από ταινίες που είναι εξ ολοκλήρου σε γλώσσα άλλη από τα αγγλικά.

Οι υπόλοιποι είναι:

Javier Bardem

Marcello Mastroianni

Giancarlo Giannini

Max von Sydow

Gérard Depardieu

Massimo Troisi

Antonio Banderas

Roberto Benigni

Μόνο ο Benigni έχει κερδίσει, για το Life Is Beautiful (1997).

15. Μεγάλα διαστήματα ανάμεσα σε υποψηφιότητες.

Η Kate Hudson (για το Song Sung Blue) είναι υποψήφια για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, ενώ ο Benicio del Toro (για το One Battle After Another) προτείνεται 22 χρόνια μετά την προηγούμενη υποψηφιότητά του.

Η Amy Madigan (για το Weapons) είναι υποψήφια για δεύτερη φορά 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το «Twice in a Lifetime».

Πλησιάζει το ρεκόρ του Judd Hirsch, που έχει 42 χρόνια διαφορά ανάμεσα στις υποψηφιότητές του για «Ordinary People» (1981) και «The Fabelmans» (2023).

16. Ο Delroy Lindo είναι υποψήφιος για Β΄ Ανδρικό Ρόλο παρόλο που δεν είχε υποψηφιότητα στα Bafta, Golden Globes ή Actor Awards.

Αυτό συμβαίνει πού και πού — η τελευταία ήταν η Andrea Riseborough για το «To Leslie» το 2022.

Ωστόσο είναι πολύ σπάνιο να κερδίσει κάποιος Όσκαρ έχοντας μόνο την υποψηφιότητα της Ακαδημίας.

Αν ο γεννημένος στο Lewisham Lindo κερδίσει, θα είναι ο πρώτος μετά τη Marcia Gay Harden για το «Pollock» (2001).

Ο συμπρωταγωνιστής του Michael B. Jordan μπορεί επίσης να σπάσει ένα ρεκόρ αν επαναλάβει τη νίκη του στα Actor Awards (πρώην SAG).

Κανένας πρωταγωνιστής δεν έχει κερδίσει Actor Award και Όσκαρ χωρίς να έχει κερδίσει και Χρυσή Σφαίρα, Bafta ή Critics Choice.

17. Το Hamnet ακολουθεί τα… βήματα του EastEnders.

Παρότι η ταινία έχει κυρίως πρωτότυπη μουσική, η σκηνοθέτρια Chloé Zhao επέλεξε ένα 20χρονο μουσικό κομμάτι για την συγκινητική τελευταία σκηνή.

Το κομμάτι «On the Nature of Daylight» του συνθέτη Max Richter έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς σκηνοθέτες τα τελευταία χρόνια για να προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο κοινό.

