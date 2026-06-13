Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι

Snapshot Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στις πράξεις του βασικού κατηγορούμενου.

Ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού καταδικάστηκε για θανατηφόρα έκθεση και απλή έκθεση.

Ο μηχανικός καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Ενόχους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών και τους τέσσερις κατηγορούμενους που βρέθηκαν στο εδώλιο για το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, το οποίο κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα βαριά, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Ένοχη κρίθηκε και η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία εμφανιζόταν ως συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης, για απλή συνέργεια στις πράξεις που αποδόθηκαν στον βασικό κατηγορούμενο.

Παράλληλα, το δικαστήριο καταδίκασε τον 21χρονο χειριστή του παιχνιδιού για τα αδικήματα της θανατηφόρας έκθεσης και της απλής έκθεσης, ενώ ένοχος κρίθηκε και ο μηχανικός της υπόθεσης για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

To χρονικό

Ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο 19χρονος από τη Βέροια, που παραθέριζε στην περιοχή με την οικογένειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτοξευτεί από τη θέση του.

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