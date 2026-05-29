Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Τι είπαν στις απολογίες ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του

Ο 19χρονος έχασε τη ζωή του στο Λούνα Παρκ στις 19 Αυγούστου 2024

Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος - μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος - παιχνιδιού.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος (το ανώτατο όριο της προφυλάκισης λήγει το επόμενο διάστημα), ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ιδιοκτήτης: «Ήταν καθαρό ατύχημα»

Απολογούμενος ενώπιον των δικαστών, τακτικών και λαϊκών, ο 60χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως καθαρό ατύχημα. «Δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό, δεν πίστευα πως θα φύγει ένα παιδί», είπε, ενώ περιγράφοντας τη βαθιά του ψυχική οδύνη που βίωσε μετά το συμβάν, ανέφερε ότι υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια από τη στεναχώρια του κι ότι δεν άντεχε πλέον ούτε να βλέπει το μηχάνημα, το οποίο τελικά κατέστρεψε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντοτε τηρούσε με συνέπεια τις υποχρεώσεις του και φρόντιζε για τον έλεγχο των μηχανημάτων. Ανέφερε δε, ότι εφόσον είχε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στα σίδερα ή γενικότερα στον εξοπλισμό, θα είχε προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή τους, όμως τόσο από τους ελέγχους όσο και από την εμπειρία του δεν είχε εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία. «Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», ανέφερε, ενώ για το μοιραίο μηχάνημα επισήμανε ότι «δοκιμάστηκε στα μέγιστα και δεν είχε κάποιο πρόβλημα».

Τόνισε επίσης ότι ο συγκατηγορούμενος χειριστής ήταν συνεπής στα καθήκοντά του και ότι μεταξύ τους υπήρχε σωστή συνεργασία. Ακόμη αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία του με τον κατηγορούμενο μηχανικό, επισημαίνοντας ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια «παίρναμε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για τους δήμους», τονίζοντας ότι «πάντα ελέγχαμε με μεγάλη προσοχή τα μηχανήματα».

Αναβαίναμε και εμεις στο crazy-dance, είπε η σύζυγος

Από την πλευρά της, η σύζυγός του ανέφερε ότι η επιχείρηση εμφανιζόταν στο όνομά της μόνο για φορολογικούς λόγους κι ότι η ίδια δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία της. Ανέφερε - μάλιστα - πως δεν υπέγραφε έγγραφα, ενώ είχε δώσει πληρεξούσιο στον σύζυγό της, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα. «Ποτέ δεν με ανησύχησε κάτι, ποτέ δεν φαινόταν κάτι με γυμνό μάτι. Ο άντρας μου δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε πάνω απ' όλα το κέρδος. Δεν θα έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό για μικρά παιδιά» απολογήθηκε η ίδια.

Πρόσθεσε δε, ότι τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της ανέβαιναν στο παιχνίδι, ενώ λίγο πριν το δυστύχημα είχε ανέβει και η αδερφή της με τα παιδιά της. Ολοκληρώνοντας την απολογία της εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του νεαρού παιδιού, λέγοντας ότι το γεγονός της έχει προκαλέσει σοκ που δεν θα ξεπεράσει ποτέ και ότι ακόμη δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Χειριστής: «Ακολουθούσα τις οδηγίες»

Στην απολογία του ο χειριστής του μηχανήματος κατέθεσε ότι εργαζόταν στο λούνα παρκ από τον Μάιο του 2024 και πως περίπου ενάμιση μήνα πριν από το δυστύχημα εκπαιδεύτηκε από τον ιδιοκτήτη στη λειτουργία του "Crazy Dance". Εξήγησε ότι είχε μάθει πώς να τοποθετεί τα παιδιά, να ασφαλίζει ζώνες και μπάρες, να κατανέμει σωστά το βάρος και να αυξομειώνει σταδιακά την ταχύτητα του μηχανήματος.

Ανέφερε επιπλέον ότι ο ιδιοκτήτης βρισκόταν καθημερινά στο λούνα παρκ, τον επέβλεπε συνεχώς και του έδινε οδηγίες για τη λειτουργία του παιχνιδιού. Τόνισε δε, ότι εκτελούσε τη δουλειά του και ακολουθούσε όσα του έλεγε ο εργοδότης του, υποστηρίζοντας πως δεν είχε κανέναν λόγο να αυξήσει περισσότερο την ταχύτητα του μηχανήματος.

«Το πιστοποιήσαμε ως ασφαλές το 2023»

Τέλος, ο μηχανικός αρνήθηκε με τη σειρά του την κατηγορία, ενώ ανέφερε ότι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια. Για τη σύζυγό του, είπε ότι δεν είχε εμπλοκή στην λειτουργία της επιχείρησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν μακροσκοπικό έλεγχο, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε «ήταν ουσιώδεις και όχι για τα μάτια…».

Για το παιχνίδι «Crazy Dance» ανέφερε ότι έλεγχος του 2023 έγινε με δική του ευθύνη κι ότι τότε το μηχάνημα βρισκόταν σε πολύ αποδεκτή κατάσταση. «Δεν γεννούσε υποψία για βλάβη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το πιστοποιήσαμε εκείνη την χρονιά ως ασφαλές», σημείωσε τονίζοντας ότι δεν είδε κάτι που να τον πονήρεψε. Για την επόμενη χρονιά (2024), ανέφερε ότι δεν πήρε εντολή για την πιστοποίηση. Στο σημείο αυτό διαχώρισε τη διαδικασία ελέγχου για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων από τον έλεγχο του φορέα για να εκδώσει αυτές τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις από «βλακεία», τονίζοντας πως ήταν άχρηστες. «Του τις έδωσα γιατί μου τις ζήτησε. Δεν θα μπορούσε να πάρει άδειες με αυτά. Απλά νόμιζα πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον δήμο. Δεν θα δεχόμουν από κανέναν να με καθοδηγήσει», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Το επόμενο μήνα η απόφαση

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, και στη συνέχεια αναμένεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ

