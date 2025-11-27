Θεσσαλονίκη: Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - «Δεν γυρίζει πίσω», λέει ο αδελφός του 19χρονου

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Θεσσαλονίκη: Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - «Δεν γυρίζει πίσω», λέει ο αδελφός του 19χρονου

Ο 19χρονος έχασε τη ζωή του στο Λούνα Παρκ στις 19 Αυγούστου 2024

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή τον περασμένο Αύγουστο, στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος αδερφός του θύματος, Δημήτρης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Ο αδελφός μου δεν γυρίζει πίσω, αλλά πρέπει να πληρώσουν για αυτά που έκαναν», ανέφερε, περιγράφοντας τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα πριν το παιχνίδι «crazy dance» σπάσει και πάρει τη ζωή του Γιάννη.

Στη δίκη, που συνεχίζεται σήμερα (27/11), κατηγορούνται οι ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανικός για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οικογένεια και μάρτυρες περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, ενώ ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ, παρουσιάζοντας φωτογραφίες των παιχνιδιών και βίντεο από το δυστύχημα.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

