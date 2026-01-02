Σάλος από ψεύτικο βίντεο από επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν - Δημιουργία ΑΙ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει επίθεση drone στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή Βαλντάι της Νοβγκορόντ. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από ερευνητές και αναλυτές, το βίντεο είναι ψεύτικο και δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σύμφωνα με το ctrana.onenews, το βίντεο εμφανίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου σε ανώνυμα κανάλια στο Telegram. Από τα πρώτα κιόλας καρέ είναι εμφανές ότι πρόκειται για ψηφιακή αναπαράσταση, η οποία μοιάζει περισσότερο με σκηνικό βιντεοπαιχνιδιού παρά με πραγματική επίθεση.

Ειδικοί που παρακολουθούν τέτοια περιστατικά σημειώνουν ότι το κτίριο που εμφανίζεται δεν μοιάζει με την πραγματική κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι. Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του Αλεξέι Ναβάλνι, το κεντρικό κτίριο της κατοικίας είναι τετραώροφο, ενώ στο βίντεο εμφανίζεται δίπατο σπίτι. Παρά την απόρρητη φύση της κατοικίας, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιώνουν την διαφορά αυτή.

Ο Αντρέι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι τέτοιου είδους ψεύτικα βίντεο έχουν στόχο:

να δημιουργήσουν βάση για καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία,

να επηρεάσουν το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ,

και να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η πηγή του βίντεο παραμένει άγνωστη, ενώ κυρίως διακινείται σε ουκρανικά κανάλια στο Telegram, πολλά από τα οποία αναφέρουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ψεύτικο βίντεο. Τα μεγάλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα επίσημα κανάλια και οι κρατικοί φορείς δεν έχουν δημοσιεύσει το βίντεο.

Η κατοικία του Πούτιν βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Βαλντάι, κοντά στο χωριό Dolgie Borody (Δημοτική ενότητα Ροσίνσκι). Το επίσημο όνομα της κατοικίας είναι «Ουζίν» και θεωρείται απόρρητος στρατιωτικός και κυβερνητικός χώρος.

Σχετικό περιστατικό με πραγματικά drones

Σημειώνεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε προσπαθήσει να επιτεθεί με drones στην κατοικία του Πούτιν στη Νοβγκορόντ, προκαλώντας την πρόθεση της Ρωσίας να αντιδράσει στρατιωτικά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η τεχνική ανάλυση του συστήματος πλοήγησης ενός από τα drones, που καταρρίφθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου, έδειξε ότι ο τελικός στόχος ήταν ένα από τα κτίρια της προεδρικής κατοικίας.