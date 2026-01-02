Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από μολυσμένο νερό στην πόλη Ιντόρε

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία εξαιτίας μολυσμένου νερού

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.400 έχουν εμφανίσει συμπτώματα διάρροιας, έπειτα από κατανάλωση μολυσμένου νερού στην περιοχή Μπαγκιραθπούρα της πόλης Ιντόρε, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, η μόλυνση αποδίδεται σε διαρροή που εντοπίστηκε σε κεντρικό αγωγό πόσιμου νερού, κοντά σε αστυνομικό φυλάκιο της περιοχής, σε σημείο όπου είχε κατασκευαστεί τουαλέτα. Η διαρροή φέρεται να προκάλεσε επιμόλυνση της υδροδότησης, με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Ο διοικητικός υπάλληλος της περιοχής, Σράβαν Βέρμα, δήλωσε ότι οι αρχές έχουν αναπτύξει ιατρικές ομάδες που πραγματοποιούν ελέγχους από πόρτα σε πόρτα, ενώ παράλληλα διανέμονται δισκία χλωρίου στους κατοίκους για τον καθαρισμό του νερού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιντόρε θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα η καθαρότερη πόλη της Ινδίας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην εθνική κατάταξη καθαριότητας για οκτώ συνεχόμενα χρόνια.