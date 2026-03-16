Ιράν: Η στιγμή που αμερικανοϊσραηλινή πλήττει αρχηγείο της αστυνομίας

Τη στιγμή που μία αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή πλήττει ένα αρχηγείο της αστυνομίας στην επαρχία Χαμαντάν στο δυτικό Ιράν, δείχνει βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα και αναδημοσίευσε το Al Jazeera.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 7 Μαρτίου και στο βίντεο συγκλονίζει η ένταση της επίθεσης και η έκρηξη που προκλήθηκε από αυτή, με τα συντρίμμια να πετάνε στον αέρα και να φτάνουν αρκετά μέτρα μακριά.

Axios: Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακόμη και αν ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης εισέλθει σε φάση χαμηλής έντασης.

Αυτό αναφέρει το Axios, επικαλούμενο πηγές στον Λευκό Οίκο.

Στην Ουάσινγκτον και σε πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο, οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται για μια πολύ μεγαλύτερη κρίση από την αρχικά ανακοινωθείσα 4-6 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να πέσει σε μια παγίδα κλιμάκωσης, όπου η ισχυρότερη πλευρά αναγκάζεται να συνεχίσει τις επιθέσεις για να επιδείξει κυριαρχία, ακόμη και όταν τα οφέλη μειώνονται.

Και «αυτό που κάνουν οι Ιρανοί στα Στενά του Ορμούζ κάνει τον Τραμπ ακόμη πιο αποφασιστικό», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον πόλεμο αύριο, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου τόσο ψηλά που οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να επέμβουν ξανά.

Πολλοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρχικά αντιτάχθηκαν στον πόλεμο, αλλά ο Τραμπ επέμεινε: «Θέλω απλώς να το κάνω». Σύμφωνα με την πηγή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερεκτίμησε σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά του να ανατρέψει το καθεστώς χωρίς να διαθέσει χερσαία στρατεύματα και επίσης «πίστεψε την ίδια του την προπαγάνδα» μετά τα γρήγορα χτυπήματα στο Ιράν το περασμένο καλοκαίρι και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο .

«Είδε αρκετές γρήγορες και αποφασιστικές νίκες με εξαιρετική στρατιωτική αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης.

