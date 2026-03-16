Λαριτζανί προς μουσουλμανικά έθνη: «Σε ποια πλευρά είστε;»

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, εξέδωσε μήνυμα προς τον μουσουλμανικό κόσμο λέγοντας ότι το Ιράν παραμένει «σταθερό» στον αγώνα του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Λαριτζανί εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «έλλειψη υποστήριξης», όπως είπε, από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία όταν το Ιράν δέχθηκε επίθεση.

«Ορισμένα έθνη έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι το Ιράν είναι ο αντίπαλός τους απλώς επειδή στόχευσε αμερικανικές βάσεις - καθώς και αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα - που βρίσκονται εντός των δικών τους εδαφών», δήλωσε ο Λαριτζανί.

Ενώ το Ιράν τονίζει ότι χτυπά μόνο αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοί του έχουν στοχεύσει πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Κόλπου.

Ο Λαριτζανί δήλωσε ότι δεν μπορεί να «αναμενεται από το Ιράν να μείνει άπραγο με δεμένα τα χέρια του» ενώ οι αμερικανικές βάσεις βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

«Η αντιπαράθεση σήμερα είναι, στην πραγματικότητα, μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ από τη μία πλευρά, και μουσουλμανικού Ιράν και των δυνάμεων αντίστασης από την άλλη. Σε ποια πλευρά είστε, λοιπόν;» είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Λαριτζανί ζήτησε μουσουλμανική ενότητα, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν επιδιώκει «ηγεμονία» στην περιοχή.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Αμερική δεν έχει καμία πίστη και ότι το Ισραήλ είναι, στην πραγματικότητα, εχθρός σας», είπε.

