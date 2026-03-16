Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά συστήματα που θα προκαλέσουν κακοκαιρία από την Τρίτη, με εντονότερη αλλαγή την Πέμπτη και Παρασκευή.
  • Αναμένονται αξιόλογες βροχές και χιονοπτώσεις, πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, κυρίως στα ορεινά.
  • Οι βροχές θα είναι τοπικές την Τρίτη και Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη θα γίνουν γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο και την Κρήτη.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Η αστάθεια πιθανόν να διατηρηθεί μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.
Με νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί την κακοκαιρία πού θα επηρεάσει τη χώρα μας, η οποία είναι προϊόν δύο βαρομετρικών συστημάτων.

«Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας», αναφέρει αρχικά ο έμπειρος μετεωρολόγος.

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες) , ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Οι βροχές τώρα την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η άνοιξη, λοιπόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή», τονίζει.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

