Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η επιδείνωση ξεκινά αύριο Τρίτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει το Ιόνιο και στη συνέχεια την υπόλοιπη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από την Τετάρτη, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επιφέρει έντονη επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
  • Την Πέμπτη αναμένονται οι πιο έντονες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.
  • Η κακοκαιρία θα επηρεάσει ιδιαίτερα το Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το δυτικό Αιγαίο, με δυνατούς νότιους ανέμους στα πελάγη.
  • Από την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, αλλά το κρύο θα διατηρηθεί έως το τέλος της εβδομάδας.
  • Ο Μάρτιος θα συνεχίσει να παρουσιάζει έντονες εναλλαγές και μεταβατικό χαρακτήρα, με πιο ήπιες συνθήκες μέχρι τις 17 Μαρτίου και πιο άστατο και ψυχρό δεύτερο μισό του μήνα.
Snapshot powered by AI

Από την Τετάρτη ο καιρός αλλάζει δραστικά, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία πλησιάζει τη χώρα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο Μάρτιος παραμένει μήνας με έντονες εναλλαγές, και αυτή η εβδομάδα θα αποδείξει το μεταβατικό του χαρακτήρα.

Τα πρώτα δύο 24ωρα της εβδομάδας, δηλαδή έως και την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με λίγες τοπικές βροχές. Από την Τετάρτη όμως, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο χειμωνιάτικη: οι βροχές θα πυκνώσουν, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στα ορεινά δεν αποκλείεται να χιονίσει, ενώ σε ορισμένες κεντρικές περιοχές τα χιόνια ίσως κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η επιδείνωση ξεκινά αύριο Τρίτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει το Ιόνιο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, αλλά και στον ηπειρωτικό κορμό έως την Κρήτη και το δυτικό Αιγαίο. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν δυνατοί στα πελάγη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, το βαρομετρικό θα κινηθεί προς τα ανατολικά και νότια, φέρνοντας έντονη κακοκαιρία σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους ισχυρές, οι καταιγίδες πιο έντονες στα πελάγη, ενώ τα χιόνια στα ορεινά θα κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα στις κεντρικές περιοχές.

Η Πέμπτη θα είναι η μέρα με το πιο βαρύ σκηνικό, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, με βοριάδες και θερμοκρασίες γύρω στους 12-14 βαθμούς Κελσίου, ιδανικές για χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Από την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να ηρεμεί, αν και το κρύο θα παραμείνει έως το τέλος της εβδομάδας. Η περίοδος έως τις 17 Μαρτίου θα έχει ήπιες συνθήκες, ενώ το δεύτερο μισό του μήνα ο Μάρτιος θα εμφανίσει τον παραδοσιακά πιο άστατο και ψυχρό χαρακτήρα του. Βελτίωση αναμένεται από το Σαββατοκύριακο.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι - απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
