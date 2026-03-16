Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα σκορπίστηκε τμήμα του κάστρου της Εσκαλόνα στην Ισπανία, το πρωί του Σαββάτου, ενώ η περιοχή ήταν γεμάτη με τουρίστες.

Πλάνα κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή, όπου μέρος του εξωτερικού του κτηρίου καταρρέει, εκτοξεύοντας πέτρες, και σηκώνοντας σύννεφα σκόνης.

‼️ÚLTIMA HORA | Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo https://t.co/bJrDX8zase pic.twitter.com/JtOtrgO7eQ — elDiario.es (@eldiarioes) March 14, 2026

Αρκετά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, ωστόσο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Το κάστρο είναι ένα μεγάλο οχυρωμένο παλάτι με μια εκκλησία στο εσωτερικό του, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα στη θέση ενός παλιού μεσαιωνικού φρουρίου.

Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ισπανική ιστορία, λειτουργώντας ως στρατηγικό σημείο κατά τη διάρκεια των καστιλιανικών συγκρούσεων.

Αξιωματικοί της Πολιτικής Φρουράς και υπάλληλοι του Δημαρχείου κλήθηκαν στο σημείο, και η περιοχή αποκλείστηκε για να εξεταστεί - και πιστεύεται ότι οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενδέχεται να έχουν επιδεινώσει τις δομικές αδυναμίες του χώρου.

Η τουριστική δραστηριότητα στον χώρο έχει αναβληθεί προσωρινά.

Το Κάστρο της Εσκαλόνα είναι ένα δημοφιλές αξιοθέατο στην περιοχή.