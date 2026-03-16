Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Την καταστροφή αεροσκάφους που ανήκε στον πρώην Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα με ανάρτησή του, ο Ισραηλινός Στρατός, κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με τους Ισραηλινούς χρησιμοποιούνταν για τη διαβίβαση μηνυμάτων και τον συντονισμό με τις τρομοκρατικές ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε δήλωση στο X, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) ανέφερε:

«Το αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν από τον Αλί Χαμενεΐ, ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, από άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, καθώς και από στελέχη του ιρανικού στρατού, για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με τις χώρες του Άξονα (Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και διάφορες ομάδες στο Ιράκ) μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού», ανέφερε ο στρατιωτικός φορέας.

«Η καταστροφή του αεροσκάφους περιορίζει την ικανότητα συντονισμού μεταξύ της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των χωρών του Άξονα, όσον αφορά στην ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος και την ικανότητα αποκατάστασης του καθεστώτος. Έτσι, ένα ακόμη στρατηγικό πλεονέκτημα έχει αφαιρεθεί από το ιρανικό καθεστώς.»

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



— Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026

Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, ο αμερικανικός στρατός είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 6.000 πολεμικές πτήσεις και είχε καταστρέψει περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία.

Σε μια μεγάλη βομβιστική επίθεση την Παρασκευή το βράδυ, οι ΗΠΑ κατέστρεψαν περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών για νάρκες και πυραύλους που χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτίμησε την Κυριακή ότι χιλιάδες στρατιώτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είχαν σκοτωθεί και δεκάδες χιλιάδες ακόμη είχαν τραυματιστεί, γεγονός που προκάλεσε πτώση του ηθικού και οδήγησε ορισμένους στρατιώτες να αρνηθούν να ακολουθήσουν διαταγές — αν και δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός εκτίμησε ότι περίπου το 70% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας χάρη στις αεροπορικές επιδρομές, περιορίζοντας έτσι την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύσει αντίποινα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης