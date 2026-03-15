Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες: Ο Χαμενεΐ αμφέβαλλε για τις ηγετικές ικανότητες του υιού Μοτζτάμπα

Ο νεοδιορισθείς Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει στις σκιές, χωρίς να έχει κάνει καμία εμφάνιση από την ημέρα που ο πατέρας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε με την έναρξη των αμερικανοισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον του καθεστώτος.

Ο Μοτζτάμπα ημέρες αργότερα και με την τύχη του να αγνοείται, ενώ φήμες για την κατάσταση της υγείας του αναφέρουν πως είναι σοβαρά τραυματισμένος, επιλέχθηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του. Ωστόσο η φυσική απουσία του, αντισταθμίστηκε από το Ιράν με ένα περίεργο γραπτό, όχι ηχητικό μήνυμα, που διανεμήθηκε από τα ιρανικά ΜΜΕ, επαινώντας τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και ορκιζόμενος αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Τώρα οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, δίνουν μία νέα διάσταση, όχι για την κατάσταση της υγείας του, αλλά για την ικανότητά του να ηγηθεί του Ιράν.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υποδηλώνουν ότι ο πατέρας του, είχε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδοχή του από τον γιο του, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πληροφορίες, που διανεμήθηκαν στον Τραμπ και σε μια μικρή ομάδα ανώτερων αξιωματούχων, έδειχναν ότι ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ θεωρούσε τον γιο του ακατάλληλο για ηγεσία και είχε ανησυχίες για τις ικανότητές του και την προσωπική του συμπεριφορά, δήλωσαν οι πηγές στο CBS News.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο ο Μοτζτάμπα να αναλάβει την εξουσία, πιστεύοντας ότι δεν διέθετε τις απαραίτητες ιδιότητες για να ηγηθεί της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι πληροφορίες υποδηλώνουν επίσης ότι ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ γνώριζε ζητήματα στην προσωπική ζωή του γιου του, δήλωσαν πηγές εντός της κυβέρνησης, της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών και άτομα κοντά στον πρόεδρο.

Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον λένε ότι ο νεότερος Χαμενεΐ πιθανότατα τραυματίστηκε στην ίδια επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι πιστεύεται ότι «τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε», αν και η ακριβής κατάστασή του παραμένει ασαφής.

Η απουσία οποιασδήποτε δημόσιας εμφάνισης έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος κατευθύνει την πολεμική στρατηγική του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ενδέχεται πλέον να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, σηματοδοτώντας ενδεχομένως μια μετατόπιση από την κεντρική κληρική εξουσία που έχει καθορίσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ φέρεται να έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν μπορεί ουσιαστικά να μην έχει ηγέτη, λέγοντας ότι δεν είναι καν σίγουρος αν ο Μοτζίτμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός.

«Η ηγεσία τους έχει φύγει. Η δεύτερη ηγεσία τους έχει φύγει. Τώρα η τρίτη ηγεσία τους έχει πρόβλημα, και αυτός δεν είναι κάποιος που ήθελε καν ο πατέρας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Διαβάστε επίσης