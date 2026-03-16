Παναθηναϊκός: Έδεσε τον Κάτρη μέχρι το 2030 - «Εδώ είναι το σπίτι μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου με τον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος θα παραμείνει «πράσινος» μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Ηλίας Λαλιώτης

Την επέκταση του συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, «δένοντας» τον 20χρονο στόπερ μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Μια εξέλιξη που αποτελεί επιβράνευση για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα, από τη στιγμή που επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Κάτρη είχε διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και μετά τη νέα συμφωνία έγινε αναπροσαρμογή των αποδοχών του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο στο Τριφύλλι, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’. Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο».

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε:

«Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατί πραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».

Novibet
