Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα

Snapshot Ο 89χρονος πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο της Αθήνας, τρατίζοντας πέντε άτομα πριν διαφύγει με ταξί στην Πάτρα.

Συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ήταν ήρεμος και δεν προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο περίστροφο 38αρι που έκρυβε στην καμπαρτίνα του.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι ο 89χρονος έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να μεταφερθεί από την Πάτρα στην Αθήνα για να εξεταστεί η δικογραφία και να αναλάβει την υπεράσπισή του ο δικηγόρος.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, οποίος νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (28/04/2026) έσπειρε τον τρόμο και πανικό στην Αθήνα πυροβολώντας στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, τραυματίζοντας 5 άτομα.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έφυγε ανενόχλητος και κατάφερε να φτάσει μέχρι την Πάτρα με ταξί όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Ο ηλικιωμένος, μπήκε στο ξενοδοχείο ζητώντας δωμάτιο, όμως δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, με τους υπαλλήλους να τον καλούν να καθίσει στον στον χώρο υποδοχής, όπου φάνηκε ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος αναγνωρίστηκε και άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όπως θα δείτε στο νέο βίντεο ντοκουμέντο, αστυνομικός συνέλαβε εντός ξενοδοχείου τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια τον οδήγησε εκτός του κτηρίου όπου τον περικύκλωσαν και άλλοι αστυνομικοί. Ο ηλικιωμένος δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη διαδικασία της σύλληψης του.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή του ηλικιωμένου κατά τη σύλληψή του βρέθηκε ένα 38αρι περίστροφο που ήταν γεμάτο, το οποίο έκρυβε στην καμπαρτίνα που φορούσε.

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και χρήζει βοήθειας»

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του ηλικωμένου.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

