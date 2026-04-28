Πάτρα: Αυτό είναι το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου πιστολέρο

  • Ο 89χρονος άνδρας που τραυμάτισε πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο Αθηνών συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Πάτρας με ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο στην κατοχή του.
  • Ο δράστης διέφυγε με ταξί στην Πάτρα, όπου εντοπίστηκε μέσω του οδηγού και συνελήφθη αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας.
  • Σημειώματα που άφησε ο 89χρονος αποκάλυψαν ότι σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
  • Στην επιστολή του, ο δράστης εκφράζει αγανάκτηση για προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και τα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι υπέστη προσβολές και πλαστογραφία.
  • Ο ηλικιωμένος απειλεί με περαιτέρω επιθετικές ενέργειες εναντίον των δημοσίων υπηρεσιών, εκφράζοντας έντονη οργή και εκδίκηση.
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στον 89χρονο πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28/4) τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το διοικητικό Πρωτοδικείο όπου μετέβη διαδοχικά κρατώντας μία καραμπίνα και πυροβόλησε τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του ηλικιωμένου εντοπίστηκε ένα 38αρι περίστροφο που ήταν γεμάτο και έτοιμο προς χρήση που έκρυβε στην καπαρτίνα του.

Το όπλο που είχε πάνω του ο 89χρονος:

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του ηλικιωμένου

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να διαφύγει με ταξί από το σημείο και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν τα ίχνη του ηλικιωμένου μέσω του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στην Πάτρα.

Δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το Mega από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου:

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 89χρονου που έκανε άνω κάτω την ΕΛΑΣ, θα έφευγε για το εξωτερικό και συγκεκριμένα με φεριμπότ για Ιταλία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Είμαι λυσσασμένος και θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω»

Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε πίσω του φεύγοντας από το Πρωτοδικείο Αθηνών ο 89χρονος Π.Κ, ο οποίος αφού πρώτα άνοιξε πυρ με κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας υπάλληλο που είχε στοχοποιήσει από πρίν, στη συνέχεια εισέβαλλε στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, τραυματίζοντας ακόμα τέσσερα άτομα, προτού διαφύγει με ταξί και αρκετές ώρες αργότερα να συλληφθεί εν τέλει στην Πάτρα.

Ο 89χρονος φεύγοντας από το Πρωτοδικείο πέταξε 4 φακέλους - στους οποίος βρισκόταν μέσα και η επιστολή - και προτού αποχωρήσει σύμφωνα με μαρτυρίες αναφώνησε «Εδώ μέσα βρίσκεται ο λόγος που το έκανα»

Στην επιστολή του προς τις εφημερίδες, ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο αφηγείται την πορεία της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937» και ότι αργότερα μετανάστευσε, αφού «το 1962 πήγα στο Βερολίνο» και «το 1970 εγκαταστάθηκα στο Σικάγο». Τονίζει ότι στις ΗΠΑ η διαδικασία για τη σύνταξή του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς «η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες», ενώ και από τη Γερμανία έλαβε σύνταξη μέσα σε λίγους μήνες.

Στη συνέχεια περιγράφει πως, ενώ υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την ελληνική σύνταξη, «από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Υποστηρίζει ότι κατά την επαφή του με υπηρεσίες δέχθηκε προσβολές, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο», ενώ κατηγορεί το ΙΚΑ πως «μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ».

Στο υστερόγραφο εκφράζει με ιδιαίτερα έντονο και σκληρό τρόπο την αγανάκτησή του, γράφοντας πως οι υπηρεσίες «μου φέρθηκαν… σαν αδέσποτο σκυλί», ενώ χρησιμοποιεί και απειλητική γλώσσα λέγοντας «τώρα λύσσαξα» και ότι «θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ:

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

23:24LIFESTYLE

Ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε Στέλιο Καζαντζίδη βάζοντας την προσωπική του «σφραγίδα»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο - «Δεν υπάρχει στενότερος σύμμαχος»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 91-70: Εύκολο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στα play offs της Euroleague

23:00WHAT THE FACT

Πώς οι μύκητες μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό και να προκαλέσουν βροχή

22:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Πρώτο βήμα για Αθήνα έκαναν οι Τούρκοι

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η στιγμή που σπάει καλώδιο σε λούνα παρκ και οι επιβάτες βρίσκονται στον αέρα - Βίντεο

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Υπάρχουν κενά ασφάλειας- Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 63χρονος που αυνανιζόταν σε παραλία - Βίντεο

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Θύελλα με τις δηλώσεις του νέου πρέσβη: Αμφισβητεί την «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης: Με αιφνιδιαστική απόφαση οι τράπεζες αφήνουν εκτός «Σπίτι μου ΙΙ» εκατοντάδες δικαιούχους

22:09LIFESTYLE

Friends: Αποκαλύφθηκε το εκπληκτικό ποσό που κερδίζουν 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σύλληψη 60χρονης για πυρκαγιά - Το «τσουχτερό» πρόστιμο που θα πληρώσει

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτό είναι το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου πιστολέρο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε πλοίο στον Περσικό - Σφίγγει ο ναυτικός αποκλεισμός

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Αμφιλοχία - Στο νοσοκομείο 41χρονη

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γερμανός καγκελάριος δεν ξέρει τι λέει για το Ιράν

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Υπάρχουν κενά ασφάλειας- Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η φιλική χειρονομία στον βασιλιά Κάρολο που «έσπασε» το πρωτόκολλο

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Θύελλα με τις δηλώσεις του νέου πρέσβη: Αμφισβητεί την «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

