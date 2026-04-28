Πάτρα: Αυτό είναι το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου πιστολέρο

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στον 89χρονο πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28/4) τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το διοικητικό Πρωτοδικείο όπου μετέβη διαδοχικά κρατώντας μία καραμπίνα και πυροβόλησε τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του ηλικιωμένου εντοπίστηκε ένα 38αρι περίστροφο που ήταν γεμάτο και έτοιμο προς χρήση που έκρυβε στην καπαρτίνα του.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να διαφύγει με ταξί από το σημείο και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν τα ίχνη του ηλικιωμένου μέσω του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στην Πάτρα.

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 89χρονου που έκανε άνω κάτω την ΕΛΑΣ, θα έφευγε για το εξωτερικό και συγκεκριμένα με φεριμπότ για Ιταλία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Είμαι λυσσασμένος και θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω»

Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε πίσω του φεύγοντας από το Πρωτοδικείο Αθηνών ο 89χρονος Π.Κ, ο οποίος αφού πρώτα άνοιξε πυρ με κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας υπάλληλο που είχε στοχοποιήσει από πρίν, στη συνέχεια εισέβαλλε στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, τραυματίζοντας ακόμα τέσσερα άτομα, προτού διαφύγει με ταξί και αρκετές ώρες αργότερα να συλληφθεί εν τέλει στην Πάτρα.

Ο 89χρονος φεύγοντας από το Πρωτοδικείο πέταξε 4 φακέλους - στους οποίος βρισκόταν μέσα και η επιστολή - και προτού αποχωρήσει σύμφωνα με μαρτυρίες αναφώνησε «Εδώ μέσα βρίσκεται ο λόγος που το έκανα»

Στην επιστολή του προς τις εφημερίδες, ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο αφηγείται την πορεία της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937» και ότι αργότερα μετανάστευσε, αφού «το 1962 πήγα στο Βερολίνο» και «το 1970 εγκαταστάθηκα στο Σικάγο». Τονίζει ότι στις ΗΠΑ η διαδικασία για τη σύνταξή του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς «η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες», ενώ και από τη Γερμανία έλαβε σύνταξη μέσα σε λίγους μήνες.

Στη συνέχεια περιγράφει πως, ενώ υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την ελληνική σύνταξη, «από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Υποστηρίζει ότι κατά την επαφή του με υπηρεσίες δέχθηκε προσβολές, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο», ενώ κατηγορεί το ΙΚΑ πως «μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ».

Στο υστερόγραφο εκφράζει με ιδιαίτερα έντονο και σκληρό τρόπο την αγανάκτησή του, γράφοντας πως οι υπηρεσίες «μου φέρθηκαν… σαν αδέσποτο σκυλί», ενώ χρησιμοποιεί και απειλητική γλώσσα λέγοντας «τώρα λύσσαξα» και ότι «θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ:

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

