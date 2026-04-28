Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Η στιγμή που ο 89χρονος φεύγει από το σπίτι του στα Πατήσια

Στην Πάτρα συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης ο 89χρονος άνδρας που το πρωί της Τρίτης σκόρπισε τον τρόμο καθώς οπλίστηκε με καραμπίνα και εισέβαλλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι.

Στη συνέχεια ο άνδρας μετέβη στο Πρωτοδικείο Αθηνών όπου επίσης τραυμάτισε με καραμπίνα 4 ακόμη άτομα.

Ο 89χρονος στη συνέχεια έφυγε ατάραχος από το σημείο με ταξί και έπειτα από το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην πόλη της Πάτρας.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb, έχει καταγραφεί ο ηλικιωμένος τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι του από την περιοχή των Κάτω Πατησίων προτού σπείρει τον πανικό.

Το διαμέρισμα του 89χρονου στα Κάτω Πατήσια

Δείτε το βίντεο με τον 89χρονο να φεύγει το πρωί της Τρίτης από το σπίτι του στα Κάτω Πατήσια:

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ με σκοπό να πραγματοποιήσουν επιχείρηση στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να κρυβόταν εκεί, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας του εντοπισμού του στην Πάτρα.

