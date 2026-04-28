Επίθεση στον ΕΦΚΑ: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί, όλα έγιναν πολύ γρήγορα» - Μαρτυρία εργαζομένου

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι εργαζόμενοι μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, όπως περιέγραψε στο Newsbomb ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Σωτήρης Τριπολιτσιώτης.

Ο ίδιος ανέφερε πως «αρχικά ακούστηκαν πυροβολισμοί, χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για καραμπίνα, πιθανότατα κοντόκανη, την οποία ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε στο σημείο μετά την επίθεση». Όπως σημείωσε, «οι τραυματισμένες υπάλληλοι έφεραν κυρίως χτυπήματα στα πόδια, καθώς ο δράστης πυροβόλησε χαμηλά, με σκάγια κυνηγετικού τύπου».

Σύμφωνα με τον κ. Τριπολιτσιώτη, μία από τις γυναίκες τραυματίστηκε πιο σοβαρά, ενώ οι υπόλοιπες έφεραν ελαφρύτερα τραύματα από τα σκάγια. Όπως είπε, επικοινώνησε με συνάδελφο που τις συνόδευσε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχωρούν στην αφαίρεση των σκαγιών, επισημαίνοντας πάντως ότι, ευτυχώς, πρόκειται για μικροτραυματισμούς.

Ο ίδιος περιέγραψε «επικράτησαν σκηνές έντονου πανικού τη στιγμή των πυροβολισμών, επικράτησε αναστάτωση και φόβος». Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν έφτασε η πληροφορία πως ένας άγνωστος κυκλοφορεί οπλισμένος στους διαδρόμους, οι εργαζόμενοι ανησύχησαν έντονα, φοβούμενοι ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι μαζί του.

Παράλληλα, επισήμανε την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας στο χώρο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο είσοδοι –από τη Λουκάρεως και από την πίσω πλευρά– η φύλαξη είναι ελλιπής. Όπως ανέφερε, «υπάρχει παρουσία αστυνομικού, ωστόσο δεν λειτουργούν συστήματα ελέγχου, όπως ανιχνευτές ή άλλες διαδικασίες ασφαλείας, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αιφνιδιαστούν, ενώ η ενημέρωση και η κινητοποίηση των αρχών έγινε εκ των υστέρων, μέσα σε συνθήκες μεγάλης αναστάτωσης».

