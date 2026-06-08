Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη και την Παρασκευή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό λόγω της κατασκευής του Flyover

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη και την Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ. της Πέμπτης θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στον κλάδο προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Κ5 και Κ6 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.
  • Θα αποκλειστεί η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».
  • Από τις 11 μ.μ. της Παρασκευής 12 Ιουνίου θα ισχύσει 48ωρος καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων στην περιοχή του κόμβου Κ11 (Πυλαία) για εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πυλαίας
  • Πανοράματος.
  • Τα οχήματα προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται μέσω οδού Φωκά και προς Καβάλα/Κατερίνη μέσω οδού Πρασακάκη.
  • Το Σάββατο 13 Ιουνίου περίπου στις 5 π.μ. θα εφαρμοστεί επιπλέον καθολικός αποκλεισμός στην γέφυρα Πυλαίας
  • Πανοράματος για λόγους ασφαλείας.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τετάρτη 10 Ιουνίου και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Όπως ανακοινώθηκε, από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των κόμβων Κ5 (Ευκαρπίας) και Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού. Στο τμήμα αυτό του δρόμου, θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτόν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοσθεί 48ωρος καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου και περίπου στις 5 το πρωί θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην γέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος.

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