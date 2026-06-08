Επτά τρόποι να «ξεγελάσετε» τον εαυτό σας για να τρώτε πιο υγιεινά

Ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» τις αισθήσεις μας και να υιοθετήσουμε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Ανθή Κουρεντζή

Επτά τρόποι να «ξεγελάσετε» τον εαυτό σας για να τρώτε πιο υγιεινά
ΥΓΕΙΑ
3'
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Μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των διατροφικών μας επιλογών, όμως στην πραγματικότητα οι αισθήσεις μας επηρεάζουν διαρκώς τόσο το τι αγοράζουμε όσο και το πόσο καταναλώνουμε. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός μας.

Ίσως να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά η γεύση δεν εξαρτάται μόνο από τη γλώσσα. Σκεφτείτε το χαρακτηριστικό τσιτσίρισμα μιας μπριζόλας στη σχάρα ή τον ήχο που κάνει ένα αναψυκτικό όταν ανοίγει. Σας ανοίγει ήδη η όρεξη; Ή αναλογιστείτε τη μουσική που έπαιζε την τελευταία φορά που γευματίσατε σε ένα εστιατόριο. Παρατηρήσατε αν επηρέασε την απόλαυση του φαγητού σας;

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Unsplash

«Όλοι πιστεύουμε ότι η γεύση προέρχεται αποκλειστικά από το στόμα μας. Ωστόσο, όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν στη γευστική εμπειρία», εξηγεί ο Charles Spence, ειδικός στην ψυχολογία της διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πριν ακόμη δοκιμάσουμε μια μπουκιά, ο εγκέφαλός μας έχει ήδη διαμορφώσει προσδοκίες για το φαγητό με βάση την εμφάνιση, τον ήχο, την υφή και το άρωμά του. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει συχνά ασυνείδητα, όμως οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα μάτια, τα αυτιά, την όσφρηση και την αφή παίζουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στο πόσο απολαμβάνουμε το φαγητό, αλλά και στην ποσότητα που τελικά καταναλώνουμε.

Οι άνθρωποι απέχουν πολύ από το να είναι απόλυτα λογικοί καταναλωτές τροφής. Οι αισθητηριακές επιρροές μπορούν εύκολα να καθορίσουν τις επιλογές μας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να «εκπαιδεύσουμε» τις αισθήσεις μας και να υιοθετήσουμε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

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Unsplash

Επιστήμονες που μελετούν τη συμπεριφορά γύρω από το φαγητό υποστηρίζουν ότι μικρές αλλαγές στο περιβάλλον, στους ήχους, στα χρώματα ή ακόμη και στον τρόπο παρουσίασης ενός γεύματος μπορούν να μας βοηθήσουν να τρώμε καλύτερα, χωρίς να αισθανόμαστε ότι στερούμαστε κάτι.

1. Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα

Όταν το φαγητό σερβίρεται σε μικρότερο πιάτο, η μερίδα φαίνεται μεγαλύτερη, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε χορτάτοι με λιγότερη ποσότητα.

2. Τοποθετήστε τα υγιεινά τρόφιμα σε εμφανές σημείο

Φρούτα, ξηροί καρποί ή γιαούρτι που βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο είναι πιο πιθανό να καταναλωθούν από ό,τι αν είναι κρυμμένα στο πίσω μέρος του ψυγείου ή των ντουλαπιών.

3. Μην ψωνίζετε όταν πεινάτε

Η πείνα αυξάνει την πιθανότητα παρορμητικών αγορών και επιλογής τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά.

4. Ξεκινήστε το γεύμα σας με λαχανικά

Η κατανάλωση σαλάτας ή λαχανικών πριν από το κυρίως γεύμα μπορεί να περιορίσει την υπερκατανάλωση θερμίδων και να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού.

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Unsplash

5. Πίνετε νερό πριν από το φαγητό

Πολλές φορές η δίψα συγχέεται με την πείνα. Ένα ποτήρι νερό πριν από το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της ποσότητας που θα καταναλώσετε.

6. Αποφύγετε να τρώτε μπροστά σε οθόνες

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας την ώρα του φαγητού, είναι πιο εύκολο να καταναλώσετε μεγαλύτερες ποσότητες χωρίς να το συνειδητοποιήσετε.

7. Κόψτε τα ανθυγιεινά σνακ από το οπτικό σας πεδίο

Τα τρόφιμα που βλέπουμε συχνότερα είναι και αυτά που καταναλώνουμε πιο συχνά. Φυλάξτε γλυκά και πατατάκια σε σημεία που δεν είναι άμεσα ορατά και αντικαταστήστε τα με πιο θρεπτικές επιλογές.

Η ουσία δεν είναι η τελειότητα, αλλά οι μικρές καθημερινές συνήθειες που, με την πάροδο του χρόνου, οδηγούν σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και καλύτερη σχέση με το φαγητό.

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