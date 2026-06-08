Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

Για ένα ακόμα ματς τα... όργανα του Βαγγέλη Λιόλιου έκαναν τη διαφορά, αλλοίωσαν το τελικό αποτέλεσμα και δυσφήμισαν το ελληνικό μπάσκετ, δίνοντας την νίκη στον Ολυμπιακό με 102-92.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ένα ακόμα παιχνίδι τα διαιτητικά όργανα του Βαγγέλη Λιόλιο έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος φρόντισαν να μην δώσουν την παραμικρή ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει την νίκη.

Έναν Παναθηναϊκό που είχε να διαχειριστεί πολλά και σημαντικά προβλήματα, αφού πέραν του Όσμαν ο Εργκίν Αταμάν έχασε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και μέσα σε όλα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τους τύπους αυτούς που φρόνιτσαν να μην μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Για ένα ακόμα παιχνίδι οι διαιτητές "έβλεπαν" μόνο Ολυμπιακό, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να πενρούν το βράδυ τους στη γραμμή των βολών και να τελειώνουν το παιχνίδι έχοντας "εκτελέσει" συνολικά 32, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 13.

Την ίδια στιγμή το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει και χάνει την όποια αξιοπιστία και την όποια αίγλη του έχει απομείνει με διαιτησίες, που με τις ευλογίες της ΕΟΚ, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να εξυπηρετήσει έναν και μόνο σκοπό.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ… χαλαρές άμυνες, ενώ την ίδια στιγμή στην επίθεση όλα λειτουργούσαν ρολόι και στις δύο πλευρές. Οι γηπεδούχοι βρήκαν άμεσα δύο τρίποντα από τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ και πήραν ψυχολογία, με τον Παναθηναϊκό (που είχε στο «3» τον Χέιζ-Ντέιβις και στο «4» τον Χουάντσο) να έχει σε πολύ καλό.. ξεκίνημα τον Ναν. Ο Αμερικανός σκόραρε και δημιουργούσε με τον Χουάντσο να έχει 5 πόντους και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 8-9, με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να «πληγώνει» τον Παναθηναϊκό με τα επιθετικά ριμπάουντ, πήρε διαφορά 4 πόντων, αλλά ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα πήρε προβάδισμα νε 13-9.

Γκραντ και Ναν ισοφάρισαν άμεσα, αλλά στη συνέχεια ήρθαν τα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, έκανε δύο φάουλ έφτασε τα τρία, πέρασε εκτός και το πρόβλημα στα ριμπάουντ όλο και μεγάλωνε. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε… τετ α τετ, ο Βεζένκοφ πήρε κι άλλο επιθετικό, πέτυχε γκολ-φάουλ και με τον Φουρνιέ να είναι εξαιρετικός ο Ολυμπιακός έκανε το 13-13, σε 20-13. Μάλιστα στη συνέχεια έφτασε να προηγείται με 27-18, με τον Ρογκαβόπουλο να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο στο τέλος της περιόδου και να «κλείνει» το δεκάλεπτο με 27-21.

Για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στα ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να έχει 9, τα τέσσερα εκ των οποίων επιθετικά, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 3.

Όλα «ερυθρόλευκα» από τους «γκρι»

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι διαιτητές έφτασαν μια ανάσα από το να… τελειώσουν και τον Ρογκαβόπουλο, χρεώνοντάς τον με 2 φάουλ σε 30 δευτερόλεπτα. Ο Σορτς πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι με τους τρεις διαιτητές να αρνούνται πεισματικά να του δώσουν το φάουλ, με τον Μήτογλου να βρίσκει ένα ακόμα τρίποντο και να κάνει το 31-27. Οι τρεις διαιτητές είχαν δώσει το ελεύθερο στον Τζόουνς να κάνει ότι θέλει (τσαμπουκάδες, φάουλ, να κλωτσαέι πινακίδες) και να μην τον χρεώνουν με τίποτα, με τον Μήτογλου να «χτυπάει» και πάλι από τα 6,75 μέτρα και να κάνει το 31-30. Οι διαιτητές συνέχιζαν το βιολί τους με τον Τζόουνς , με τον Βαζένκοφ να κάνει το 34-32, στο 15’.

Σοκ με «Ρόγκα»

Ο Τζόουνς μπορεί να μη χρεωνόταν με φάουλ αλλά στην άλλη άκρη του γηπέδου τα έπαιρνε πολύ εύκολα και από τη γραμμή των βολών έκανε το 36-32. Λεσόρ και Χουάντσο συνέχιζαν να είναι εξαιρετικοί, με τον Γκραντ να είναι ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, 36-38 και τον Χουάντσο με τρίποντο να κάνει το 38-41. Ο Βεζένκοφ έδινε μία ακόμα… παράσταση (όχι μπασκετική) και συνέχιζε να πηγαίνει στις βολές, με τον Ναν να απαντάει για το 45-43. Στην επόμενη φάση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπεσε το παρκέ σφαδάζοντας, με τον Ουόρντ να καρφώνει την μπάλα αδιαφορώντας για τον αντίπαλό του και τον Σορτς να «κλείνει» το ημίχρονο με σκορ 47-45.

Οι «γκρι» ξεκίνησαν το βιολί τους, ο Σορτς κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό

Το δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με 51-45 και τους διαιτητές να δίνουν ρεσιτάλ, με τον Βεζένκο να συνεχίζει τη θεατρική του παράσταση σε κάθε επαφή. Οι διαιτητές τον έστελναν συνεχώς στις βολές και σε διπλό χτύπημα του Ουόκαπ στα πλευρά του Ναν και εν συνεχεία με κλωτσιά στο πίσω μέρος του ποδιού του, οι διαιτητές χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Ναν. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεφύγει με 57-49, αλλά ο Σορτς έκανε τα… πάντα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και κρατώντας τον Παναθηναϊκό στο ματς με 57-55, με 6 συνεχόμενους πόντους.

Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος, 22-4 οι βολές

Το επόμενο πεντάλεπτο ήταν πραγματικά… αποκορύφωση της διαιτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου, με τον Ολυμπιακό να είναι σε… τρικυμία και τους Τηγάνη, Τσιμπούρη και Καρπάνο να «σπρώχνουν» τους «ερυθρόλευκους» στο… ξέσπασμα. Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται με 70-62 στο τέλος της περιόδου, με τους τρεις διαιτητές να έχουν δώσει 22 ελεύθερες βολές στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους παίκτες του Αταμάν να έχουν «εκτελέσει» μόλις 4 βολές.

Έφτασε μια ανάσα αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει και τους… 8

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι διαιτητές συνέχιζαν το «ερυθρόλευκο» κρεσέντο τους, διατηρώντας τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού. Οι «πράσινοι» ήταν ξεκάθαρο ότι δε μπορούσαν να παίξουν άμυνα, με τους τρεις να σφυρίζουν ακόμα και φάσεις που δεν υπήρχε επαφή και ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 84-75. Ο Παναθηναϊκός αν και αυτή τη φορά είχε να αντιμετωπίσει 8 και όχι 5 συνέχιζε να «πολεμάει». Ο Λεσόρ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, ήταν παντού σε άμυνα και επίθεση και μετά από εντυπωσιακό κάρφωμα, έβγαλε την άμυνα και έδωσε το δικαίωμα στον Γκραντ με τρίποντο να κάνει το 88-84, 2:25 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ένα τρίποντο όμως του Ουόκαπ και ένα λάθος του Παναθηναϊκού έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού ο οποίος προηγήθηκε με 94-87. Οι διαιτητές ακόμα και στο τελευταίο λεπτό δεν έδωσαν ξεκάθαρο φάουλ του Μιλουτίνοφ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις σε προσπάθεια για τρίποντο και ο Ολυμπιακός έκανε το 96-87. Στη συνέχεια οι «γκρι» απέβαλλαν τον Αταμάν για διαμαρτυρία με τον Ολυμπιακό να έχει στήσει… αντίσκηνο στη γραμμή των βολών.

Τα Δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τα θρυλικά εγκαίνια του «Borsalino» που άφησαν εποχή στο Ρέθυμνο και ο Βλάσης Μπονάτσος

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίωσαν τη δεύτερη πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας

23:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Οι αλλαγές που φέρνει το AI από το Σάββατο - Τι ισχύει πραγματικά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

23:10LIFESTYLE

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία - Από τα δύο νυφικά στο ξέφρενο γλέντι μέχρι το πρωί

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Νοίκιαζε 26 χρόνια το σπίτι που δολοφονήθηκε η γυναίκα του - Ο δολοφόνος κρυβόταν στο παρελθόν του

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας

22:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Μέσα στον Ιούνιο η καταβολή του - Οι δικαιούχοι

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: 15 κατοικίες κρίθηκαν «κίτρινες»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Times: Η ΕΕ αναζητά κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρώπης - Ποιες χώρες εξετάζονται

22:23ΥΓΕΙΑ

Επτά τρόποι να «ξεγελάσετε» τον εαυτό σας για να τρώτε πιο υγιεινά

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

22:11LIFESTYLE

Αμήχανη στιγμή για τον Χάρι Στάιλς: Ξέχασε στίχους τραγουδιού του σε συναυλία και ζήτησε συγγνώμη - Βίντεο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Ελήφθησαν τα ενδεδειγμένα μέτρα αστυνόμευσης για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ανησυχία με Ρογκαβόπουλο (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το ελληνικό Δημόσιο

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για παραίτηση Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά»

20:30LIFESTYLE

Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ