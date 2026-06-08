Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

Για ένα ακόμα παιχνίδι τα διαιτητικά όργανα του Βαγγέλη Λιόλιο έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος φρόντισαν να μην δώσουν την παραμικρή ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει την νίκη.

Έναν Παναθηναϊκό που είχε να διαχειριστεί πολλά και σημαντικά προβλήματα, αφού πέραν του Όσμαν ο Εργκίν Αταμάν έχασε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και μέσα σε όλα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τους τύπους αυτούς που φρόνιτσαν να μην μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Για ένα ακόμα παιχνίδι οι διαιτητές "έβλεπαν" μόνο Ολυμπιακό, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να πενρούν το βράδυ τους στη γραμμή των βολών και να τελειώνουν το παιχνίδι έχοντας "εκτελέσει" συνολικά 32, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 13.

Την ίδια στιγμή το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει και χάνει την όποια αξιοπιστία και την όποια αίγλη του έχει απομείνει με διαιτησίες, που με τις ευλογίες της ΕΟΚ, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να εξυπηρετήσει έναν και μόνο σκοπό.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ… χαλαρές άμυνες, ενώ την ίδια στιγμή στην επίθεση όλα λειτουργούσαν ρολόι και στις δύο πλευρές. Οι γηπεδούχοι βρήκαν άμεσα δύο τρίποντα από τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ και πήραν ψυχολογία, με τον Παναθηναϊκό (που είχε στο «3» τον Χέιζ-Ντέιβις και στο «4» τον Χουάντσο) να έχει σε πολύ καλό.. ξεκίνημα τον Ναν. Ο Αμερικανός σκόραρε και δημιουργούσε με τον Χουάντσο να έχει 5 πόντους και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 8-9, με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να «πληγώνει» τον Παναθηναϊκό με τα επιθετικά ριμπάουντ, πήρε διαφορά 4 πόντων, αλλά ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα πήρε προβάδισμα νε 13-9.

Γκραντ και Ναν ισοφάρισαν άμεσα, αλλά στη συνέχεια ήρθαν τα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, έκανε δύο φάουλ έφτασε τα τρία, πέρασε εκτός και το πρόβλημα στα ριμπάουντ όλο και μεγάλωνε. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε… τετ α τετ, ο Βεζένκοφ πήρε κι άλλο επιθετικό, πέτυχε γκολ-φάουλ και με τον Φουρνιέ να είναι εξαιρετικός ο Ολυμπιακός έκανε το 13-13, σε 20-13. Μάλιστα στη συνέχεια έφτασε να προηγείται με 27-18, με τον Ρογκαβόπουλο να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο στο τέλος της περιόδου και να «κλείνει» το δεκάλεπτο με 27-21.

Για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στα ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να έχει 9, τα τέσσερα εκ των οποίων επιθετικά, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 3.

Όλα «ερυθρόλευκα» από τους «γκρι»

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι διαιτητές έφτασαν μια ανάσα από το να… τελειώσουν και τον Ρογκαβόπουλο, χρεώνοντάς τον με 2 φάουλ σε 30 δευτερόλεπτα. Ο Σορτς πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι με τους τρεις διαιτητές να αρνούνται πεισματικά να του δώσουν το φάουλ, με τον Μήτογλου να βρίσκει ένα ακόμα τρίποντο και να κάνει το 31-27. Οι τρεις διαιτητές είχαν δώσει το ελεύθερο στον Τζόουνς να κάνει ότι θέλει (τσαμπουκάδες, φάουλ, να κλωτσαέι πινακίδες) και να μην τον χρεώνουν με τίποτα, με τον Μήτογλου να «χτυπάει» και πάλι από τα 6,75 μέτρα και να κάνει το 31-30. Οι διαιτητές συνέχιζαν το βιολί τους με τον Τζόουνς , με τον Βαζένκοφ να κάνει το 34-32, στο 15’.

Σοκ με «Ρόγκα»

Ο Τζόουνς μπορεί να μη χρεωνόταν με φάουλ αλλά στην άλλη άκρη του γηπέδου τα έπαιρνε πολύ εύκολα και από τη γραμμή των βολών έκανε το 36-32. Λεσόρ και Χουάντσο συνέχιζαν να είναι εξαιρετικοί, με τον Γκραντ να είναι ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, 36-38 και τον Χουάντσο με τρίποντο να κάνει το 38-41. Ο Βεζένκοφ έδινε μία ακόμα… παράσταση (όχι μπασκετική) και συνέχιζε να πηγαίνει στις βολές, με τον Ναν να απαντάει για το 45-43. Στην επόμενη φάση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπεσε το παρκέ σφαδάζοντας, με τον Ουόρντ να καρφώνει την μπάλα αδιαφορώντας για τον αντίπαλό του και τον Σορτς να «κλείνει» το ημίχρονο με σκορ 47-45.

Οι «γκρι» ξεκίνησαν το βιολί τους, ο Σορτς κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό

Το δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με 51-45 και τους διαιτητές να δίνουν ρεσιτάλ, με τον Βεζένκο να συνεχίζει τη θεατρική του παράσταση σε κάθε επαφή. Οι διαιτητές τον έστελναν συνεχώς στις βολές και σε διπλό χτύπημα του Ουόκαπ στα πλευρά του Ναν και εν συνεχεία με κλωτσιά στο πίσω μέρος του ποδιού του, οι διαιτητές χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Ναν. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεφύγει με 57-49, αλλά ο Σορτς έκανε τα… πάντα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και κρατώντας τον Παναθηναϊκό στο ματς με 57-55, με 6 συνεχόμενους πόντους.

Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος, 22-4 οι βολές

Το επόμενο πεντάλεπτο ήταν πραγματικά… αποκορύφωση της διαιτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου, με τον Ολυμπιακό να είναι σε… τρικυμία και τους Τηγάνη, Τσιμπούρη και Καρπάνο να «σπρώχνουν» τους «ερυθρόλευκους» στο… ξέσπασμα. Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται με 70-62 στο τέλος της περιόδου, με τους τρεις διαιτητές να έχουν δώσει 22 ελεύθερες βολές στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους παίκτες του Αταμάν να έχουν «εκτελέσει» μόλις 4 βολές.

Έφτασε μια ανάσα αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει και τους… 8

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι διαιτητές συνέχιζαν το «ερυθρόλευκο» κρεσέντο τους, διατηρώντας τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού. Οι «πράσινοι» ήταν ξεκάθαρο ότι δε μπορούσαν να παίξουν άμυνα, με τους τρεις να σφυρίζουν ακόμα και φάσεις που δεν υπήρχε επαφή και ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 84-75. Ο Παναθηναϊκός αν και αυτή τη φορά είχε να αντιμετωπίσει 8 και όχι 5 συνέχιζε να «πολεμάει». Ο Λεσόρ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, ήταν παντού σε άμυνα και επίθεση και μετά από εντυπωσιακό κάρφωμα, έβγαλε την άμυνα και έδωσε το δικαίωμα στον Γκραντ με τρίποντο να κάνει το 88-84, 2:25 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ένα τρίποντο όμως του Ουόκαπ και ένα λάθος του Παναθηναϊκού έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού ο οποίος προηγήθηκε με 94-87. Οι διαιτητές ακόμα και στο τελευταίο λεπτό δεν έδωσαν ξεκάθαρο φάουλ του Μιλουτίνοφ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις σε προσπάθεια για τρίποντο και ο Ολυμπιακός έκανε το 96-87. Στη συνέχεια οι «γκρι» απέβαλλαν τον Αταμάν για διαμαρτυρία με τον Ολυμπιακό να έχει στήσει… αντίσκηνο στη γραμμή των βολών.

Τα Δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

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