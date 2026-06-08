Νοίκιαζε 26 χρόνια το σπίτι που δολοφονήθηκε η γυναίκα του - Ο δολοφόνος κρυβόταν στο παρελθόν του

Snapshot Ο Σατόρου Τακάμπα διατήρησε ανέπαφο και νοίκιαζε το διαμέρισμα όπου δολοφονήθηκε η σύζυγός του για 26 χρόνια, ξοδεύοντας περίπου 143.000 δολάρια, προκειμένου να βοηθήσει την έρευνα.

Η δολοφόνος της Ναμίκο Τακάμπα ήταν η Κουμίκο Γιασουφούκου, πρώην συμμαθήτρια και μέλος του αθλητικού συλλόγου του Σατόρου, που είχε εμμονική ζήλια για τον ίδιο.

Το έγκλημα εξιχνιάστηκε το 2025 χάρη σε εξελιγμένες αναλύσεις DNA και την κατάργηση της παραγραφής για ανθρωποκτονίες με ποινή θανάτου το 2010.

Ο Σατόρου πέτυχε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις προθεσμίες παραγραφής, ενώ συνεχίζει να ζητά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις ώστε οι οικογένειες θυμάτων να μπορούν να ασκούν αστικές αγωγές μετά την ταυτοποίηση των δραστών.

Η Γιασουφούκου κατηγορείται για προμελετημένη δολοφονία και αναμένεται να δικαστεί το 2026 ή 2027, με εκτιμήσεις ότι το κίνητρο ήταν η μακροχρόνια εμμονή και δυσαρέσκεια λόγω της απόρριψης από τον Σατόρου. Snapshot powered by AI

Αφιέρωσε τη ζωή του για να βρει τον δολοφόνο της συζύγου του, και επί 26 χρόνια διατηρούσε αναλλοίωτο τον τόπο του εγκλήματος, πληρώνοντας το ενοίκιο του σπιτιού, συνολικά περίπου 143.000 δολάρια, όπου η γυναίκα του μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου.

Η Ναμίκο Τακάμπα, ήταν 32 ετών, όταν στις 13 Νοεμβρίου 1999 δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, στη Ναγκόγια, ενώ ο δύο ετών γιος της βρισκόταν μαζί της, χωρίς ωστόσο ο δολοφόνος να τον πειράξει. Ο δράστης ήταν μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 40 και 60 ετών, σύμφωνα με τα αιματηρά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σαλόνι του διαμερίσματος. Η κλοπή αποκλείστηκε.

In November 1999, Namiko Takaba, 32, was f**ally st**bed in her apartment in Nagoya’s Nishi Ward, Japan. Her young son was unharmed, and the case went unsolved for decades.



Her husband, Satoru Takaba, continued paying rent for 26 years, about 22 million yen ($143,000–$145,000),… pic.twitter.com/M1OsDiTSsk — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) March 4, 2026

Ο σύζυγός της, Satoru Takaba, ήταν αποφασισμένος να βρει τον δολοφόνο και διατήρησε το σπίτι για να επιτρέψει τη συνέχιση της έρευνας. Η δικαιοσύνη του έδωσε απαντήσεις ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, στις 12.30 το μεσημέρι, ο Σατόρου, πλέον ένας άνδρας 69 ετών, έλαβε τα νέα που πάντα περίμενε: η αστυνομία της Αϊτσι τον κάλεσε για να του πει ότι επρόκειτο να συλλάβουν το άτομο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του πριν από 25 χρόνια, έντεκα μήνες και οκτώ ημέρες.

Οι έρευνες

Το κίνητρο της δολοφονίας ανεξιχνίαστο, ο Σατόρου αποφάσισε να διατηρήσει ανέπαφο τον τόπο του εγκλήματος, συνεχίζοντας να τον νοικιάζει, ενώ ο ίδιος με τον γιο του μετακόμισαν. Αποφάσισε να μην αγγίξει τίποτα. Δεν καθάρισε τους λεκέδες, δεν μετακίνησε τα έπιπλα, δεν μάζεψε τα πράγματα. Άφησε τον τόπο του εγκλήματος σαν μια χρονοκάψουλα, ανέπαφο. Εκεί παρέμειναν ακόμη και τα νουντλς πάνω στο τραπέζι, αυτά που η Ναμίκο δεν πρόλαβε να φάει, και ένα μισοξεφλουδισμένο μανταρίνι επίσης αποθανατίστηκε. Η διάταξη των αντικειμένων έδειχνε ότι η Ναμίκο είχε ανοίξει την πόρτα στον δολοφόνο της και ότι, χωρίς προειδοποίηση, συνέβη η αιφνιδιαστική επίθεση.

Ο Σατόρου συνέχισε να πληρώνει το ενοίκιο κάθε μήνα και συνέχιζε να αγωνίζεται για να μην εγκαταλείψουν την υπόθεση η αστυνομία και η δικαιοσύνη.

Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία, ένας εμπειρογνώμονας εγκληματολογίας επισκέφθηκε το διαμέρισμα στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής που ασχολήθηκε με το έγκλημα.

Ο Σατόρου έμαθε από τον ειδικό αυτό ότι το αίμα που είχε βρεθεί δεν ανήκε εξ ολοκλήρου στη Ναμίκο. Υπήρχαν επίσης ίχνη αίματος του δράστη.

Η ανάλυση του αίματος από την αστυνομία είχε δείξει ότι ανήκε σε γυναίκα και ήταν της ομάδας Β. Αλλά αυτά τα στοιχεία δεν αρκούσαν για να μάθουν σε ποιον ανήκε, δεν είχαν με ποιον να το συγκρίνουν. Ο Σατόρου, οι συγγενείς και άλλοι γνωστοί είχαν ήδη αποκλειστεί.

Το αίμα που δεν ήταν του θύματος είχε βρεθεί στο νιπτήρα του κύριου μπάνιου. Το άτομο που είχε μαχαιρώσει τη Ναμίκο είχε πλύνει τα χέρια του επειδή είχε κοπεί κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης.

Ο Σατόρου ήταν κατηγορηματικός όταν μίλησε στα ΜΜΕ: δεν επρόκειτο να κλάψει δημόσια, γιατί δεν σκόπευε να «δώσει στον δολοφόνο αυτό που θέλει».

Το πένθος του επρόκειτο να γίνει αποστολή ζωής. Άρχισε να ασκεί πίεση ώστε η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για τα ειδεχθή εγκλήματα και να καταργήσει την τότε προθεσμία παραγραφής που ήταν 15 χρόνια. Τα κατάφερε. Το 2004 έγινε μια μεταρρύθμιση που επέκτεινε την προθεσμία, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα 25 χρόνια. Αυτό έφερνε το όριο για τον ίδιο μέχρι το 2024. Αλλά για τον Σατόρου αυτό δεν ήταν αρκετό. Οι επιστημονικές εξελίξεις ήταν τεράστιες και τα δείγματα DNA μπορούσαν να μελετηθούν όλο και καλύτερα.

This is a real, high-profile Japanese cold case solved in late 2025 after 26 years. The victim was 高羽奈美子 (Takaba Namiko, 32), a housewife in Nagoya’s Nishi Ward. Her husband, 高羽悟 (Satoru Takaba), became notable for preserving the crime scene for decades.



The crime… pic.twitter.com/GO6SGn3VxZ — AngelofMovie? (@AngelofMovie) March 4, 2026

Τελικά, το 2010, ο νόμος αναθεωρήθηκε και καταργήθηκαν πλήρως οι προθεσμίες παραγραφής για ανθρωποκτονίες στις οποίες η ποινή θα ήταν η θανατική ποινή. Επιπλέον, αυτό θα ίσχυε και για παλαιότερες υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητα. Η υπόθεση της Ναμίκο εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.



Η αστυνομία συνέχισε τότε την έρευνα για τη δολοφονία της Ναμίκο.

Τα χρόνια πέρασαν. Ο Σατόρου μεγάλωσε μόνος του τον γιο του Κοχέι, ο οποίος άρχισε να βοηθά τον πατέρα του στον αγώνα για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας του. Μοίραζε φυλλάδια μαζί του.

Το 2024, ο Κοχέι παντρεύτηκε στα 27 του μια γυναίκα της οποίας η μητέρα ήταν στενή φίλη της Ναμίκο.

Την επόμενη χρονιά, μετά από είκοσι έξι χρόνια αναμονής, ήρθε η καλή είδηση. Εκείνο το τηλεφώνημα με το οποίο ενημέρωσαν τον Σατόρου ότι προχωρούσαν στη σύλληψη μιας ύποπτης ονόματι Κουμίκο Γιασουφούκου.

Kumiko Yasufuku, Satoru’s former high school classmate and club member, had long harbored an obsessive jealousy toward Namiko; the victim, because she had a crush on her husband back in high school. She entered the apartment, stabbed the unsuspecting housewife to d*ath while the… https://t.co/lQNTfvp4Wk pic.twitter.com/PSa1Hp5sAM — Madison (@Maddy_Harp_001) April 24, 2026

Ήταν ανατριχιαστικό, αλλά ήταν συμμαθήτρια του Σατόρου στο γυμνάσιο. Η Ναμίκο δεν την είχε γνωρίσει και ούτε κι αυτός την ήξερε πολύ. Ο Σατόρου ικέτεψε τους ντετέκτιβς να βρουν μια εξήγηση για το γιατί. Ήθελε μόνο να μάθει το λόγο για τον οποίο αυτή η γυναίκα είχε δολοφονήσει τον έρωτα της ζωής του.

Η δολοφόνος από το παρελθόν

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι εκτός από συμμαθήτρια του Σατόρου, ήταν και μέλος του αθλητικού συλλόγου όπου έπαιζαν «soft tennis», μια ιαπωνική παραλλαγή του παραδοσιακού τένις. Αποκαλύφθηκε ότι στα νιάτα της ήταν ερωτευμένη με τον Σατόρου και του έστελνε γράμματα στα οποία του εξομολογούνταν την αγάπη της και του έφερνε σοκολάτες σε γιορτές όπως η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Σατόρου δεν της είχε δώσει σημασία και είχε απορρίψει τις προσκλήσεις και τα δώρα της. Όταν εισήχθη στο πανεπιστήμιο, η Γιασουφούκου άρχισε να εμφανίζεται στο πανεπιστημιακό campus όπου σπούδαζε. Και τον περίμενε μέχρι να εμφανιστεί. Αυτό συνέβη αρκετές φορές και ο Σατόρου, αμήχανος, αναγκάστηκε να πάρει σαφή θέση: της ζήτησε να μην το κάνει πια, ότι δεν ενδιαφερόταν.

Μετά από αυτό, ο Σατόρου ξέχασε την εμμονή που είχε ξυπνήσει σε εκείνη τη συμμαθήτρια του.

Πέντε μήνες πριν από τη δολοφονία, ο Σατόρου και η Γιασουφούκου συναντήθηκαν ξανά σε μια συνάντηση αποφοίτων στο τένις κλαμπ. Είχαν να ιδωθούν περίπου είκοσι χρόνια. Ο Σατόρου δεν αντιλήφθηκε τίποτα περίεργο σε εκείνη τη γυναίκα που του μιλούσε και του είπε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά της, ότι είχε παντρευτεί και ότι μεγάλωνε τα παιδιά της. Η Γιασουφούκου ήταν προσεκτική και άκουσε για τα συχνά επαγγελματικά ταξίδια του Σατόρου και ότι δούλευε τα Σάββατα. Σημείωσε τα στοιχεία στο μυαλό της.

Η αστυνομία την ερευνούσε εδώ και καιρό. Στις αρχές του 2025, την είχαν ανακρίνει και εκείνη δέχτηκε να μιλήσει εθελοντικά, αλλά αρνήθηκε να δώσει δείγματα DNA.

Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου 2025, η Γιασουφούκου επέτρεψε να της πάρουν δείγμα. Τα ίχνη αίματος στο μπάνιο ταίριαζαν με την Γιασουφούκου.

Για τους ερευνητές, το έγκλημα ήταν προμελετημένο επειδή αυτή έφερε μαζί της το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στην επίθεση.

Ο Σατόρου, όταν έμαθε για τη σύλληψη, δήλωσε στην εφημερίδα The Asahi Shimbun: «Με εξέπληξε, και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να αφομοιώσω την είδηση».

Σχεδιάζοντας εκδίκηση

Στην αρχή, η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ότι δεν της άρεσαν οι απόψεις του Σατόρου για τις γυναίκες και την ανατροφή των παιδιών, ότι για 26 χρόνια ζούσε τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί, ότι δεν ήθελε να προκαλέσει προβλήματα στη δική της οικογένεια, ότι έπεφτε σε κατάθλιψη κάθε επέτειο του εγκλήματος και ότι απέφευγε να διαβάζει τις ειδήσεις για την υπόθεση.

Το ακριβές κίνητρο του εγκλήματος δεν μπόρεσε να διασαφηνιστεί ακόμα, ίσως αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της δίκης.

Τον Μάρτιο του 2026, η Γιασουφούκου κατηγορήθηκε για το έγκλημα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ψυχιατρικές αξιολογήσεις. Και εκτιμούν ότι το κίνητρο ήταν μια μακροχρόνια εμμονική δυσαρέσκεια εναντίον του Σατόρου λόγω της απόρριψής του. Το έγκλημα ήταν μια πράξη που στρεφόταν, έμμεσα, εναντίον του.

Ο Σατόρου και ο γιος του Κοχέι, 28 ετών, υπέβαλαν επίσης αστική αγωγή κατά της δολοφόνου. Αλλά και πάλι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το εμπόδιο του παράγοντα χρόνου: 20 χρόνια μετά από ένα έγκλημα, το δικαίωμα για αποζημίωση παραγράφεται. Έχουν περάσει σχεδόν 26. Συνεχίζει να αγωνίζεται για νομοθετική μεταρρύθμιση σχετικα με τις προθεσμίες στις πιθανές αξιώσεις. Θέλει οι οικογένειες με παρόμοιες ιστορίες να μπορούν να μηνύσουν τους εγκληματίες μόλις αυτοί ταυτοποιηθούν. Όλοι πιστεύουν ότι είναι καιρός να επικαιροποιηθούν οι νόμοι. Νόμοι που να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας στις εγκληματολογικές εξετάσεις.

Η Γιασουφούκου θα δικαστεί στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2027. Όσον αφορά στην ψυχική της κατάσταση μένει να κατατεθεί στο δικαστήριο, αν και αποτελεί κοινή πεποίθηση πως η Γιασουφούκου δεν είχε ξεχάσει την απόρριψη του Σατόρου, απλώς είχε αναβάλει την εκδίκησή της.