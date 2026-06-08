Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

Για 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα θα σκοτεινιάσει και η θερμοκρασία θα πέσει στη μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη που συμβαίνει μία φορά στον αιώνα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

Μια μερική ηλιακή έκλειψη παρατηρείται στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

AP/Themba Hadebe
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Στις 2 Αυγούστου 2027 θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα, διάρκειας 6 λεπτών και 23 δευτερολέπτων.
  • Η έκλειψη θα είναι ορατή σε περιοχές της Ισπανίας, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής, με το μέγιστο σημείο πάνω από την Αίγυπτο.
  • Η μεγάλη διάρκεια οφείλεται στη σπάνια ευθυγράμμιση της Σελήνης κοντά στη Γη και της Γης στο απόγειο της τροχιάς της.
  • Κατά την ολική φάση, ο ουρανός σκοτεινιάζει, η θερμοκρασία πέφτει και γίνεται ορατή η κορώνα του Ήλιου με γυμνό μάτι.
  • Οι θεατές πρέπει να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης εκτός από την ολική φάση για την ασφάλεια των ματιών τους.
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Το φως της ημέρας θα χαθεί για 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, στις 2 Αυγούστου 2027, όταν η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ηλιακή έκλειψη, που συμβαίνει μία φορά στον αιώνα.

Το σπάνιο φαινόμενο θα είναι ορατό σε περιοχές της Ισπανίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων χωρών, και αναμένεται να προσελκύσει αστρονόμους, λάτρεις των εκλείψεων και τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η εξαιρετική διάρκεια της έκλειψης είναι αποτέλεσμα μιας σπάνιας ευθυγράμμισης μεταξύ της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός της ζώνης ολικής έκλειψης θα δουν τον ουρανό να σκοτεινιάζει στη μέση της ημέρας, ενώ θα γίνει ορατή η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, γνωστή ως κορώνα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς που αναφέρονται στις πηγές της NASA για τις εκλείψεις και δεδομένα που δημοσίευσε το Eclipsophile, η έκλειψη του Αυγούστου 2027 θα διαρκέσει ασυνήθιστα πολύ, επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη τη στιγμή του φαινομένου, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη στον ουρανό.

Ταυτόχρονα, η Γη θα βρίσκεται κοντά στο απόγειο, το σημείο της τροχιάς της όπου απέχει περισσότερο από τον Ήλιο. Αυτό κάνει τον Ήλιο να φαίνεται ελαφρώς μικρότερος από το συνηθισμένο. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στη Σελήνη να καλύψει πλήρως τον Ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρατείνοντας τη διάρκεια της ολικής φάσης σε περισσότερα από έξι λεπτά.

Οι αστρονόμοι σημειώνουν ότι μια τέτοια ευνοϊκή ευθυγράμμιση είναι ασυνήθιστη, γι' αυτό και εκλείψεις αυτής της διάρκειας παρατηρούνται σπάνια.

Πού θα είναι ορατή

Η διαδρομή της ολικής έκλειψης θα ξεκινήσει πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό πριν κινηθεί κατά μήκος της νότιας Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και τμημάτων της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς για την έκλειψη, η ολική φάση θα είναι ορατή από τμήματα της Ισπανίας, του Γιβραλτάρ, του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, του Σουδάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Υεμένης και της Σομαλίας.

Οι αστρονομικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι το σημείο της μέγιστης έκλειψης θα συμβεί πάνω από την Αίγυπτο.

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της ημέρας θα μετατραπεί για λίγο σε σκοτάδι που θα μοιάζει με λυκόφως. Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πέσουν ελαφρώς, ενώ θα γίνουν ορατοί φωτεινοί πλανήτες και αστέρια. Σύμφωνα με τη NASA, η ολική έκλειψη είναι η μόνη φάση μιας ηλιακής έκλειψης κατά την οποία η κορώνα του Ήλιου μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι.

Οι παρατηρητές ενδέχεται επίσης να δουν σπάνια φαινόμενα όπως τις «χάντρες Μπέιλι» και το «φαινόμενο του διαμαντένιου δακτυλίου», που προκαλούνται από το φως του Ήλιου που διέρχεται από κοιλάδες στην επιφάνεια της Σελήνης πριν και μετά την ολική έκλειψη.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους θεατές να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της έκλειψης, εκτός από τη σύντομη περίοδο της ολικής φάσης.

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