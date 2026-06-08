Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 17,6 χιλιόμετρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Στην Εύβοια σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 17,6 χιλιόμετρα και επίκεντρο στη Λίμνη.
  • Από την Κυριακή έχουν καταγραφεί πολλοί μετασεισμοί, με συνολικά 70 μόνο χθες τη νύχτα.
  • Δεκαπέντε κατοικίες στην περιοχή χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» μετά από αυτοψίες, ενώ 14 χαρακτηρίστηκαν «πράσινες».
  • Οι καταστροφές είναι πιο έντονες στη Δαφνούσα και το Προκόπι, με σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
  • Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή ζημιών, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την κατάσταση με προσοχή.
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Ακόμα ένας σεισμός καταγράφηκε στην Εύβοια το βράδυ της Δευτέρας, μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Νωρίτερα, είχε καταγραφεί ακόμα μία σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική.

Ο πρόσφατος σεισμός σημειώθηκε στις 22:48, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17,6 χιλιόμετρα και το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας.

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Συνεχόμενοι οι μετασεισμοί

Στον ρυθμό των Ρίχτερ κινείται από χθες, Κυριακή, το μεσημέρι η Εύβοια, όταν και σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 4,8 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Από τότε, δεν έχει σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με 70 μετασεισμούς να σημειώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι δονήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και σήμερα.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που καταγράφει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην οποία φαίνονται όλες οι δονήσεις και σύμφωνα με τα δεδομένα μόνο των τελευταίων τριών ωρών, έχουν σημειωθεί μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 11 μετασεισμοί, οι 10 εξ αυτών άνω των 2 Ρίχτερ.

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Οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο και παραμένουν σε επιφυλακή για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι είναι αρκετά θορυβημένοι και ανήσυχοι, καθώς οι χθεσινοί ισχυροί σεισμοί, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια.

15 κατοικίες κρίθηκαν «κίτρινες»

Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες», έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, από το πρωί, δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, πραγματοποίησαν αυτοψίες στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων στη Βόρεια Εύβοια.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

Τι έδειξε η αυτοψία

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Κατοικίες

  • Προκόπι: 6 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 8 «κίτρινες».
  • Δαφνούσα: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 4 «κίτρινες».
  • Σπαθαραίοι Καλυβίων: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 3 «κίτρινες».

Συνολικά έχουν καταγραφεί:

  • 14 «πράσινες» κατοικίες.
  • 15 «κίτρινες» κατοικίες.

Επαγγελματικοί χώροι

  • Στη Δαφνούσα καταγράφηκε 1 επαγγελματικό κτίριο με χαρακτηρισμό «κίτρινο».

Δημόσια κτίρια

  • Στη Δαφνούσα έχουν ελεγχθεί και καταγραφεί 2 δημόσια κτίρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «πράσινα».

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους. Οι αυτοψίες και οι έλεγχοι, όπως τονίζεται από τη σχετική ανακοίνωση, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης και αποκατάστασης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση , τα κλιμάκια βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική υποστήριξη των πληγέντων.

«Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους

Η έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, όταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταγράφηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί. Ο πρώτος, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο το Προκόπι, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα μια δόνηση 4,3 Ρίχτερ. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να ηρεμήσουν, ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά με την ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, αυτή τη φορά με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Η συγκεκριμένη δόνηση είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος (μεταξύ 2 και 14 χιλιομέτρων), γεγονός που εξηγεί την τρομακτική ένταση με την οποία έγινε αισθητή.

Οι καταστροφές από το μεσημεριανό μπαράζ είναι ορατές κυρίως στη Δαφνούσα και το Προκόπι. Στη Δαφνούσα, το σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο με τους τοίχους να καταρρέουν πάνω στα κρεβάτια, ενώ συνολικά δέκα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Προκόπι, περίπου 15 κατοικίες και επιχειρήσεις παρουσιάζουν μικρότερες φθορές, ενώ οι δονήσεις αναστάτωσαν και εκατοντάδες πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου για να προσκυνήσουν το σκήνωμα. Αντίθετα, οι πρώτες αυτοψίες από τον νυχτερινό σεισμό στα Νέα Στύρα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή περαιτέρω σοβαρές καταστροφές, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στις μικρές σεισμικές επιταχύνσεις.

Στις πληγείσες περιοχές μετέβη άμεσα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής αρμόδιων κλιμακίων για την καταγραφή των ζημιών. Ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι τα σπίτια που έχουν πληγεί δεν πρέπει να κατοικηθούν άμεσα, ενώ με κοινή απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ιδρύματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι εκφράζουν την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις από αντίστοιχο περσινό σεισμό που είχε βγάλει τα σπίτια τους «κίτρινα».

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί αλλά συγκρατημένοι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό για την παραγωγή πολύ μεγάλων σεισμών και ότι τα έως τώρα δεδομένα δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παράλληλα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται φυσιολογικά, ωστόσο συνέστησε συνεχή παρακολούθηση και προσοχή μέχρι οι επιστήμονες να βεβαιωθούν πλήρως ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

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