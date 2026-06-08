Σεισμός στην Εύβοια: Πάνω από 70 οι μετασεισμοί - Σε επιφυλακή οι ειδικοί

Snapshot Στην Εύβοια καταγράφηκαν πάνω από 70 μετασεισμοί μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 4,8 και 5,2 Ρίχτερ που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και οδηγείται σταδιακά σε μικρότερα μεγέθη.

Με βάση τα δεδομένα, το συγκεκριμένο ρήγμα δύσκολα θα προκαλέσει σεισμό μεγαλύτερο από 5,4 Ρίχτερ.

Η πιθανότητα για έναν ισχυρότερο σεισμό υπάρχει θεωρητικά αλλά είναι εξαιρετικά μικρή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ένας σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν έχει την ενέργεια να ενεργοποιήσει μεγαλύτερα ρήγματα στην περιοχή, καθιστώντας απίθανη την ενεργοποίηση μεγάλων τεκτονικών δομών. Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια, όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτογραφία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που καταγράφει τις δονήσεις στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 70 μετασεισμοί, με τον αριθμό να αυξάνεται μέσα στην ημέρα, ενώ οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, μετά τους ισχυρούς σειμούς που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και ανησυχία στους κατοίκους.

Υπενθυμίζεται ότι, στην περιοχή καταγράφηκε σεισμός το μεσημέρι της Κυριακής μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ακολούθησε ισχυρότερη δόνηση 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την Αττική.

Λέκκας: «Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας ανέφερε ότι τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν μια φυσιολογική εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας. Όπως σημείωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις.

«Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και η εκτίμησή μου είναι ότι οδηγούμαστε σταδιακά σε μικρότερα μεγέθη. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής, τη σεισμική δραστηριότητα που είχε καταγραφεί το 2023, αλλά και τα γεωλογικά δεδομένα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δύσκολα μπορεί να δώσει σεισμό μεγαλύτερο από 5,3 έως 5,4 Ρίχτερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ευθύμης Λέκκας υπογράμμισε ότι το ενδεχόμενο μιας ισχυρότερης δόνησης δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, ωστόσο οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά μικρές. «Οι πιθανότητες για έναν μεγαλύτερο σεισμό υπάρχουν θεωρητικά, αλλά είναι ελάχιστες», τόνισε, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους που παρακολουθούν με αγωνία τη μετασεισμική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης μεγαλύτερων ρηγμάτων στην περιοχή, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, εξηγώντας ότι ένας σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν διαθέτει την απαιτούμενη ενέργεια για να προκαλέσει τέτοια εξέλιξη.

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένας σεισμός 5 Ρίχτερ δεν είναι ικανός να ενεργοποιήσει μεγάλα ρήγματα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας σεισμός 6 Ρίχτερ είναι περίπου 30 φορές ισχυρότερος από έναν σεισμό 5 Ρίχτερ. Επομένως, οι μεγάλες τεκτονικές δομές της περιοχής είναι εξαιρετικά δύσκολο να επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα», εξήγησε.

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