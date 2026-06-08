Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Σεισμός στην Εύβοια

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου.
  • Η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια συνεχίζεται από την Κυριακή, με πάνω από 70 μετασεισμούς, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στην Αττική.
  • Οι ισχυροί σεισμοί της Κυριακής προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια κυρίως στη Δαφνούσα και το Προκόπι, ενώ οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενώνα.
  • Οι αρμόδιες αρχές έχουν απαγορεύσει την άμεση κατοίκηση στα πληγέντα κτίρια και συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.
  • Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων σεισμών και ότι η κατάσταση εξελίσσεται φυσιολογικά.
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Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ξανά στην Εύβοια.

Ειδικότερα, η νέα σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, στις 21:40, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου.

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Συνεχόμενοι οι μετασεισμοί

Στον ρυθμό των Ρίχτερ κινείται από χθες, Κυριακή, το μεσημέρι η Εύβοια, όταν και σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 4,8 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Από τότε, δεν έχει σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με 70 μετασεισμούς να σημειώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι δονήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και σήμερα.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που καταγράφει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην οποία φαίνονται όλες οι δονήσεις και σύμφωνα με τα δεδομένα μόνο των τελευταίων τριών ωρών, έχουν σημειωθεί μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 11 μετασεισμοί, οι 10 εξ αυτών άνω των 2 Ρίχτερ.

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Οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο και παραμένουν σε επιφυλακή για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι είναι αρκετά θορυβημένοι και ανήσυχοι, καθώς οι χθεσινοί ισχυροί σεισμοί, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια.

«Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους

Η έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, όταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταγράφηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί. Ο πρώτος, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο το Προκόπι, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα μια δόνηση 4,3 Ρίχτερ. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να ηρεμήσουν, ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά με την ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, αυτή τη φορά με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Η συγκεκριμένη δόνηση είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος (μεταξύ 2 και 14 χιλιομέτρων), γεγονός που εξηγεί την τρομακτική ένταση με την οποία έγινε αισθητή.

Οι καταστροφές από το μεσημεριανό μπαράζ είναι ορατές κυρίως στη Δαφνούσα και το Προκόπι. Στη Δαφνούσα, το σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο με τους τοίχους να καταρρέουν πάνω στα κρεβάτια, ενώ συνολικά δέκα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Προκόπι, περίπου 15 κατοικίες και επιχειρήσεις παρουσιάζουν μικρότερες φθορές, ενώ οι δονήσεις αναστάτωσαν και εκατοντάδες πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου για να προσκυνήσουν το σκήνωμα. Αντίθετα, οι πρώτες αυτοψίες από τον νυχτερινό σεισμό στα Νέα Στύρα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή περαιτέρω σοβαρές καταστροφές, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στις μικρές σεισμικές επιταχύνσεις.

Στις πληγείσες περιοχές μετέβη άμεσα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής αρμόδιων κλιμακίων για την καταγραφή των ζημιών. Ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι τα σπίτια που έχουν πληγεί δεν πρέπει να κατοικηθούν άμεσα, ενώ με κοινή απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ιδρύματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι εκφράζουν την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις από αντίστοιχο περσινό σεισμό που είχε βγάλει τα σπίτια τους «κίτρινα».

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί αλλά συγκρατημένοι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό για την παραγωγή πολύ μεγάλων σεισμών και ότι τα έως τώρα δεδομένα δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παράλληλα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται φυσιολογικά, ωστόσο συνέστησε συνεχή παρακολούθηση και προσοχή μέχρι οι επιστήμονες να βεβαιωθούν πλήρως ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

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