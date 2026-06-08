Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών

Snapshot Ξεκίνησαν οι εργασίες μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου Κεράνης σε οικιστικό συγκρότημα με 408 επιπλωμένα διαμερίσματα και μικτές χρήσεις στον Πειραιά.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2028 και περιλαμβάνει εστιατόρια, co

working spaces, γυμναστήριο και roof garden.

Το συγκρότημα στοχεύει σε φοιτητές και νέους εργαζόμενους, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και αστική άνεση κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Η επένδυση ενισχύει την τοπική οικονομία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μειώνει τη στεγαστική πίεση στην περιοχή.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός διατηρεί την ιστορική όψη του κτιρίου, συνδυάζοντας την βιομηχανική κληρονομιά με σύγχρονες λύσεις διαβίωσης. Snapshot powered by AI

Την επίσημη έναρξη των εργασιών του project Keranis Residences, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο τοπόσημο στον Πειραιά, μετατρέποντας το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της Κεράνης σε ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα με μικτές χρήσεις, κήρυξε η Mercan Greece, θυγατρική της Mercan Group με έδρα τον Καναδά.

Τις κατασκευαστικές εργασίες, που ξεκινούν σε αυτή τη φάση, έχει αναλάβει η ελληνική τεχνική εταιρεία Whitestone, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ήδη πουληθεί 130 διαμερίσματα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στόχος της Mercan είναι να έχει ολοκληρωθεί το project, περίπου σε δύο χρόνια από τώρα, δηλαδή στα μέσα του 2028.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του καναδικού ομίλου Jerry Morgan «το έργο θα εξελιχθεί σε τοπόσημο του Πειραιά», ενώ πρόσθεσε ότι «μας αρέσει το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα».

Ο επικεφαλής του ομίλου για την Ελλάδα, Θεόδωρος Κουτσιούκης τόνισε ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να ξαναγράψει την ιστορία του εργοστασίου Κεράνη με σύγχρονους όρους.

Το Keranis Residences, που βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά του Πειραιά, μόλις λίγα βήματα από το ιστορικό λιμάνι και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της πόλης, θα διαθέτει στην τελική του μορφή 408 μικρού μεγέθους διαμερίσματα με εμβαδό από 40 έως 64 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 29.900 τ.μ. που εκτείνονται σε οκτώ επίπεδα.

Οι κάτοικοι επωφελούνται από άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και βρίσκονται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας πραγματική αστική άνεση.

Το ένα τρίτο του κτιρίου δεν θα αφορά το οικιστικό σκέλος καθώς θα περιλαμβάνει συμπληρωματικούς χώρους όπως co-working office space, γυμναστήριο με όργανα και αίθουσα, κομμωτήριο, convenience store, εστιατόριο χωρητικότητας 250 ατόμων στο εσωτερικό και 150 στο εξωτερικό, καφετέρια, και roof garden με καταστήματα εστίασης εμβαδού 1700 τμ.

Τα διαμερίσματα, τα οποία θα είναι πλήρως επιπλωμένα, προορίζονται τόσο για αγορά όσο και ενοικίαση κυρίως σε φοιτητές, και νέους εργαζόμενους, όπως στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιριών του Πειραιά και των γύρω περιοχών.

Το μεγαλύτερο έργο μικτής ανάπτυξης στον Πειραιά

Η επένδυση είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ και επαναπροσδιορίζει το αστικό περιβάλλον, προσφέροντας σύγχρονη άνεση, διασύνδεση και πρακτικότητα με άμεση πρόσβαση σε αστικές υποδομές και παροχές.

Με την αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμό του ιστορικού χώρου του βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, ο Όμιλος Mercan ενισχύει την αυθεντική αξία για την κοινότητα καθώς:

Το έργο προσθέτει εκατοντάδες σύγχρονα διαμερίσματα και βασικές παροχές, δημιουργώντας νέα αποθέματα κατοικιών και ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Αναβαθμισμένοι διαμορφωμένοι χώροι, ζώνες αναψυχής και εμπορικές εγκαταστάσεις ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, επιτρέποντας σε κατοίκους και ντόπιους να συνδέονται σε ασφαλή, ελκυστικά περιβάλλοντα.

Το έργο ενισχύει την τοπική απασχόληση και την οικονομική ανθεκτικότητα στον Πειραιά, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της στεγαστικής πίεσης και στη διαμόρφωση υγιών τάσεων στην αγορά σε ένα δυναμικό, αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Το όραμα το Keranis Residences ξεκινά με σεβασμό στην ιστορία. Η ανακατασκευή διατηρεί με σχολαστικότητα το εμβληματικό κέλυφος και τα χαρακτηριστικά του πρώην βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, τιμώντας τη θέση του ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού τοπίου του Πειραιά.

Οι σχεδιαστικές ομάδες συνδύασαν αρχές επαναχρησιμοποίησης και σύγχρονης αισθητικής για να δημιουργήσουν ένα κτίριο όπου η κληρονομιά και η καινοτομία συνυπάρχουν:

Η διατηρημένη όψη και ο βασικός σκελετός αποτελούν φόρο τιμής στη βιομηχανική κληρονομιά του χώρου, ενώ οι νέες διαρρυθμίσεις και υλικά διαμορφώνουν μια σύγχρονη εμπειρία διαβίωσης.

Οι εσωτερικοί χώροι προσφέρουν ανοιχτή διάταξη, άπλετο φυσικό φως μέσω εκτεταμένων τζαμιών και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων κατοίκων.

Ξεχωριστά στοιχεία σχεδιασμού στη στέγη και την εξωτερική όψη κάνουν αναφορά στις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του Πειραιά, διατηρώντας την αίσθηση της συνέχειας και ενισχύοντας την αισθητική των χώρων.