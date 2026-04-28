Πάτρα: Συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Σε ξενοδοχείο στην Πάτρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαϊας. Οι αστυνομικοί βρήκαν να φέρει πάνω του κι άλλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταβεί από την Αθήνα στην Πάτρα με ταξί και ετοιμαζόταν να διαφύγει με πλοίο προς την Ιταλία.

Πώς ο 89χρονος πυροβολούσε ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας

Αδιευκρίνιστα είναι προς το παρόν τα αίτια που όπλισαν το χέρι του 89χρονου ο οποίος περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, έβγαλε από την καμπαρντίνα την κοντόκανη καραμπίνα που έκρυβε, ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλο εργαζόμενο που είχε στοχοποιήσει.

Στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ επικράτησε πανικός. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του ΕΦΚΑ στο Newsbomb, ο 89χρονοςμ διέλαθε της προσοχής του προσωπικού ασφαλείας «καθώς είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Οπως φαίνεται στις εικόνες από κάμερα παρακολούθησης, ο 89χρονος βγαίνει από το υποκατάστημα σχεδόν ατάραχος. Φορά καμπαρντίνα μέσα στην οποία κρύβει την καραμπίνα και τραγιάσκα. Βγαίνει από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ χωρίς να τρέχει, σταματά ένα ταξί και ζητά από τον οδηγό να τον μεταφέρει στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως. Είναι το συγκρότημα των κτιρίων που βρίσκεται ο Άρειος Πάγος, τα Εφετεία, το Πρωτοδικείο Αθηνών και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπαίνουν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί και δικαστές.

Ο ένοπλος δράστης εισβάλλει στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Φέρει μαζί του την καραμπίνα που έχει κρυμμένη μέσα στην καμπαρντίνα. Δυστυχώς, για την είσοδο στο συγκεκριμένο γραφείο δεν απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από ανιχνευτή μετάλλων. Είναι το γραφείο όπου διεκπεραιώνονται υποθέσεις πλειστηριασμών, αγωγών, διαζυγίων και άλλων ειδικών υποθέσεων. Εκείνη την στιγμή, περίπου ώρα 11:28, οι ασύραμτοι των αστυνομικών που βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, δηλαδή λίγες δεκάδες μέτρα πιο μακριά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παίρνουν... φωτιά. «Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως! Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως!». Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για τα δικαστήρια. Είναι η στιγμή που ο 89χρονος -σαν άλλος terminator- έχει βγάλει την κοντόκανη καραμπίνα από την καραμπίνα και πυροβολεί χαμηλά. Απ' αυτή του την ενέργεια τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις υπάλληλοι του Πρωτοδικείου. Τα τραύματά τους είναι ελαφρά.

«Μάλλον δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα» λέει στο Newsbomb αστυνομική πηγή για τους τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς από τον 89χρονο. Οι κάλυκες μέσα στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών και τα αίματα στο δάπεδο δείχνουν ότι μόλις λίγα δευτερόλεπτα αρκούν να φέρουν την καταστροφή.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο 89χρονος, αφού τραυμάτισε ακόμη τέσσερα πρόσωπα στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, στην καρδιά δηλαδή του ελληνικού δικαστικού συστήματος, μόλις λίγες δεκάδες από τη ΓΑΔΑ που θεωρείται και είναι ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια στην Αθήνα, κατάφερε ανενόχλητος να ξαναπάρει ταξί και να διαφύγει. Μέχρι αυτή την ώρα είναι ασύλληπτος. Οσο γράφονταν αυτές οι γραμμές ο οδηγός του δεύτερου ταξί με το οποίο ο 89χρονος διέφυγε από το Πρωτοδικείο δίνει κατάθεση σε αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Τα στελέχη της Αστυνομίας έχουν προσαγάγει και την εγγονή του 89χρονου η οποία δίνει όσες πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανθρώπου που αφού επιτέλεσε το σχέδιο που είχε στο μυαλό του, άφησε την καραμπίνα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά τον χρόνο που βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Πρωτοδικείο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης