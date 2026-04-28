ΕΦΚΑ: Η στιγμή που ο 89χρονος με την καραμπίνα βγαίνει από το υποκατάστημα ενώ έχει πυροβολήσει

Snapshot Ένας 89χρονος με καραμπίνα εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και πυροβόλησε,υματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ο ίδιος άνδρας, μετά από μετακίνηση με ταξί, εισήλθε στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως και πυροβόλησε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.

Αφού άφησε την καραμπίνα και τρεις φακέλους, ο δράστης δήλωσε «για να δείτε ποιος είμαι εγώ» και διέφυγε με ταξί.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ ανέφερε ότι ο δράστης είχε προβλήματα και κατάφερε να περάσει τον έλεγχο ασφαλείας λόγω της καραμπίνας που είχε κρυμμένη στην καπαρντίνα.

Οι Αρχές αναζητούν τον 89χρονο δράστη μετά τις επιθέσεις στα δύο σημεία.

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας καθώς ένας 89χρονος με καραμπίνα εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, πριν την πρώτη επίθεση, φαίνεται ο 89χρονος να βγαίνει από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου και είχε ανοίξει πυρ, με έναν υπάλληλο να τραυματίζεται.

«Για να δείτε ποιος είμαι εγώ»

Ωστόσο, μια ώρα αργότερα, έχοντας διανύσει μια απόσταση 4 χιλιομέτρων με ταξί, ο 89χρονος εμφανίστηκε στο Εφετείο, στην οδό Λουκάρεως.

Στη συνέχεια, περνώντας τους ελέγχους στην είσοδο, μπήκε στο γραφείο «23», όπου τράβηξε την σκανδάλη της καραμπίνας συνολικά τρείς φορές με την καραμπίνα, με τα σκάγια να πετυχαίνουν συνολικά τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο ηλικιωμένος αφού πυροβόλησε, άφησε την καραμπίνα και άφησε τρείς φακέλους και είπε «για να δείτε ποιος είμαι εγώ».

Στη συνέχεια, για δεύτερη φορά, ο 89χρονος πήρε ξανά ταξί και τράπηκε σε φυγή ενώ αναζητείται από τις Αρχές.

Διοικητής ΕΦΚΑ: Είπε στον υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε απέναντι και πέτυχε άλλον υπάλληλο στο πόδι

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μίλησε για την επίθεση του ένοπλου στα γραφεία της υπηρεσίας στον Κεραμεικό.

Όπως είπε ο κ. Βαρβέρης, ο ένοπλος, «ο οποίος ήταν ένα άτομο με προβλήματα», διέλαθε της προσοχής του προσωπικού ασφαλείας «καθώς είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Πρόσθεσε πως «ήταν καλά στην υγεία του, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα».

Μια γυναίκα που πήγε στον ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθεί είπε στο Newsbomb.gr ότι «είχα ραντεβού 11:15 και ήρθα 10:45. Είδα τον τραυματία που τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας ήταν σκεπασμένος, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, απλώς μου είπαν οι αστυνομικοί ότι δεν μπορώ να μπω μέσα γιατί είχε συμβάν με πυροβολισμούς».

Διαβάστε επίσης