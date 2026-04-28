Εισέβαλε στο Εφετείο ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Snapshot Ένας 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο της Αθήνας και άνοιξε πυρ με καραμπίνα.

Ο ίδιος είχε προηγουμένως πυροβολήσει στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.

Οι τραυματίες είναι ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει τον έλεγχο ασφαλείας εισάγοντας την καραμπίνα στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συναγερμός σήμανε για δεύτερη φορά στην ΕΛΑΣ μέσα σε λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό καθώς υπάρχουν αναφορές για νέους πυροβολισμούς στο Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για τον ηλικιωμένο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό τραυματίζοντας ένα άτομο.

Συγκεκριμένα, άγνωστο πώς, ο 89χρονος κατάφερε να περάσει από τον έλεγχο στην είσοδο την καραμπίνα και εισέβαλε στο γραφείο «23», όπου άρχισε να πυροβολεί.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρείς τραυματισμοί. Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες οι οποίες δέχτηκαν τα πυρά του 89χρονου ωστόσο δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα του ΕΚΑΒ, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

