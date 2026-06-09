ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

Συνεχίζονται οι αιτήσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για την πλήρωση 4.747 θέσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
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  • Ανοιχτή είναι η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026, που αφορά 4.747 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
  • Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από 3 Ιουνίου 2026 (8:00) έως 17 Ιουνίου 2026 (14:00).
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) χωρίς παράβολο.
  • Οι προσφερόμενες ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικές, οικονομικές, μηχανικούς, επιστήμες πληροφορικής, θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και γεωτεχνικές ειδικότητες.
  • Οι κωδικοί τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων είναι προσυμπληρωμένοι στην αίτηση βάσει των στοιχείων της προηγούμενης διαδικασίας 1Γ/2025.
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Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 25/22.05.2026/τ.Α.Σ.Ε.Π. και 26/29.05.2026/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο [K.Y.A. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/199/οικ.6379/11.04.2025 (Β΄1889)].

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

  • ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
  • ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.
  • Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες
  • ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

  • ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
  • ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)
  • ΠΕ Χημικών
  • ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)
  • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  • ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί

  • ΠΕ Γεωλόγων
  • ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.
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