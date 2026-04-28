ΕΦΚΑ: «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ»- Ψηλός, αδύνατος με μπλε καμπαρντίνα ο 89χρονος που πυροβολούσε

Σοκ έχει προκαλέσει το αδιανόητο επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε δύο διαφορετικά σημεία, στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στην οδό Λουκάρεως, ένας 89χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας, ευτυχώς ελαφρά, πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 89χρονος, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, φορούσε μπλε καμπαρντίνα μέσα στην οποία έκρυβε την καραμπίνα. Μαρτυρίες αναφέρουν πως είναι ψηλός και αδύνατος.

Να σημειωθεί πως από το πρώτο σημείο στο δεύτερο, μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, ο 89χρονος την έκανε με ταξί.

