Επίθεση στο Εφετείο: «Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

Ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους όσα συμβαίνουν το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο να «σπέρνει» τον τρόμο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας πέντε συνολικά άτομα.

Αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης επίθεσης, ανέφερε πως «όλα έγιναν πολύ γρήγορα» ενώ συνολικά ακούστηκαν όπως τόνισε «τρεις πυροβολισμοί».

Στη συνέχεια τόνισε πως ο κόσμος μέσα από το Εφετείο έτρεχε να σωθεί χωρίς να έχει ακριβή εικόνα του τι συνέβη.