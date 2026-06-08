Κρίστεν Τομς: Ποια είναι η καλλονή σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά

Ρομαντικό ταξίδι στην Τζια έκαναν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η σύντροφός του, Κρίστεν Τομς απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με ελληνικό άρωμα.

Η 28χρονη τενίστρια και ο Έλληνας πρωταθλητής είναι ζευγάρι τους τελευταίους οκτώ μήνες και δεν κρύβουν τον έρωτά τους. Μάλιστα, και οι δύο μοιράζονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, όπως έκαναν και στις κοινές διακοπές τους στις Κυκλάδες.

Η Κρίστεν Τομς γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1997 και κατάγεται από το Σικάγο. Έχει διακριθεί ως αθλήτρια στο τένις και λατρεύει τα ταξίδια.

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Η κοινή τους αγάπη για το τένις φαίνεται να αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ οι τρυφερές στιγμές τους έχουν ήδη γίνει viral στα social media. Εκτός από αθλήτρια, η Κρίστεν είναι και μια δημιουργική γυναίκα, εικαστικός και καλλιτέχνιδα, συνδυάζοντας την Τέχνη με το σπορ, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει όχι μόνο για τον Στέφανο, αλλά και για τους θαυμαστές του.

https://www.instagram.com/p/DX4sMLGDYKf/

Με την Κρίστεν στο πλευρό του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να έχει βρει μια σύντροφο που μοιράζεται τα πάθη του, τον καταλαβαίνει στον «κόσμο» του τένις και προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στη ζωή του μέσα και έξω από τα γήπεδα, μια νέα σελίδα που οι φαν του περιμένουν να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον, μετά τη θυελλώδη σχέση με την Πάολα Μπαντόσα.

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στην Τζια:

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