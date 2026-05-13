Η φάρσα με τον ρωμαϊκό αμφορέα που «έκοψε τα πόδια» του Στέφανου Τσιτσιπά

Το Italian Open έκανε ένα χιουμοριστικό βίντεο με τη... βοήθεια του Στέφανου Τσιτσιπά. Κορυφαίοι τενίστες, μεταξύ των οποίων κι ο Έλληνας, πέφτουν θύματα μιας φάρσας με ένα «αρχαίο ρωμαϊκό βάζο» ανεκτίμητης αξίας.

Οι διοργανωτές έκρυψαν μια κρυφή κάμερα και παρουσίαζαν το ψεύτικο βάζο ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. ανεκτίμητης αξίας.

Στο βίντεο, η Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ κάνει μια απότομη κίνηση και κατά λάθος πετά κάτω το βάζο το οποίο θρυμματίζεται. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σαστισμένος χάνει τη λαλιά του, και μένει αποσβολωμένος μέχρι να το πει η Μπούλτερ «είναι φάρσα, συγγνώμη»!

https://www.instagram.com/reel/DYM7JbNuS9w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα υπόλοιπα «θύματα»

Το βίντεο κατέγραψε και τις αντιδράσεις άλλων μεγάλων ονομάτων του παγκόσμιου τένις. Μεταξύ αυτών, ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ, ο Λορέντσο Μουσέτι, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Ίγκα Σβιόντεκ.