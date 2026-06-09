Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό των 100 δισ. ευρώ – Το Βερολίνο δείχνει τη Dassault

Snapshot Το γαλλογερμανικό πρόγραμμα ανάπτυξης μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς οδηγείται σε τερματισμό λόγω διαφωνιών και διαχείρισης του έργου.

Η γαλλική πλευρά, κυρίως η Dassault, επιθυμούσε αυστηρό έλεγχο της τεχνογνωσίας και της ηγεσίας, προκαλώντας ανησυχίες και αντιδράσεις στη Γερμανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τις διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες των δύο χωρών.

Η συνεργασία φαίνεται να περιορίζεται στην ανάπτυξη κοινού συστήματος επικοινωνίας για το «Combat Cloud» με drones, ενώ η Γερμανία αναζητά νέους εταίρους για το μαχητικό.

Παραμένει αβέβαιο ποιος θα είναι ο ρόλος των εξελιγμένων μαχητικών στην εποχή της τεχνολογίας drones. Snapshot powered by AI

Άδοξο τέλος φαίνεται να έχει το γαλλογερμανικό σχέδιο για την από κοινού ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, ένα από τα εμβληματικά αμυντικά έργα που είχαν συμφωνήσει το 2017 η Άνγκελα Μέρκελ και ο νεοεκλεγείς τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD έκανε λόγο για «άδοξο τέλος ενός αποτυχημένου γερμανογαλλικού εμβληματικού έργου», ενώ η Handelsblatt σημειώνει ότι, από την πλευρά του Βερολίνου, ο «ένοχος» εντοπίζεται καθαρά στη γαλλική πλευρά.

Η διαφωνία για την ηγεσία του έργου

Σύμφωνα με το ARD, βασικό σημείο τριβής αποτέλεσε ο ρόλος που επιφύλασσε η γαλλική πλευρά στους Γερμανούς και στους Ισπανούς της Airbus. Στο Βερολίνο δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Γαλλία ήθελε να κρατήσει τον αυστηρό έλεγχο της τεχνογνωσίας και των συμβάσεων με προμηθευτές, ενώ οι εταίροι της θα περιορίζονταν κυρίως στη συγχρηματοδότηση ενός προγράμματος ύψους 100 δισ. ευρώ.

Το κλίμα επιβάρυνε και η στάση της Dassault. Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας, Ερίκ Τραπιέ, κατέστησε σαφές ότι ήθελε ενιαία και καθαρή ηγεσία του έργου. «Το έχω πει από την αρχή: θέλω σαφή ηγεσία, όχι μόνο στα χαρτιά. Όταν υπάρχει συνεργασία, ο ένας είναι καλύτερος και ο άλλος μαθαίνει στη διαδικασία. Αλλά όσο μαθαίνει, δεν χρειάζεται να αναλάβει άμεσα ηγετικό ρόλο», φέρεται να δήλωσε.

Η στάση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στη Γερμανία, με το συνδικάτο IG Metall να ζητά ήδη ανοιχτά τη λήξη της συνεργασίας με τη Dassault.

Οι επιφυλάξεις του Μερτς

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η υπομονή στο Βερολίνο είχε εξαντληθεί. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανιζόταν όλο και πιο επιφυλακτικός απέναντι στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες των δύο χωρών δεν ταυτίζονται.

Τον Φεβρουάριο, στο podcast «Power Shift», είχε δηλώσει ότι οι Γάλλοι χρειάζονται ένα αεροσκάφος επόμενης γενιάς που να μπορεί να φέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ενώ η Bundeswehr δεν έχει αυτή τη στιγμή αντίστοιχη ανάγκη.

Δεν θεωρείται τυχαίο, σύμφωνα με το ARD, ότι η ανακοίνωση για την αποτυχία του έργου ήρθε πρώτα από το Βερολίνο και όχι από το Παρίσι. Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι ο Μερτς πρότεινε στον Μακρόν να μη συνεχιστεί η ανάπτυξη κοινού μαχητικού αεροσκάφους.

Τι απομένει από τη συνεργασία

Το μόνο που φαίνεται να μένει στο τραπέζι είναι η ανάπτυξη κοινού συστήματος επικοινωνίας για το μελλοντικό «Combat Cloud» με drones, στο πλαίσιο του FCAS. Για το ARD, η ανακοίνωση αυτή θυμίζει περισσότερο προσπάθεια να διασωθεί ό,τι μπορεί από τη γαλλογερμανική αμυντική συνεργασία.

Η Γερμανία θα πρέπει πλέον να αναζητήσει νέους εταίρους για την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς. Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος θα είναι ο ρόλος των ακριβών και εξελιγμένων μαχητικών στην εποχή του πολέμου με drones.