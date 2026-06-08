Τα θρυλικά εγκαίνια του «Borsalino» που άφησαν εποχή στο Ρέθυμνο και ο Βλάσης Μπονάτσος
Το Ρέθυμνο είναι γεμάτο με αναμνήσεις αλλά και με διηγήσεις από παλιούς Ρεθυμνιώτες, για το πώς ήταν πριν χρόνια
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Όπου και να είσαι στο Ρέθυμνο, σε όποια, σοκάκια και μαγαζιά να πας, σε όποια μέρη της πόλης και να περάσεις, δεν γίνεται να μην μαγευτείς και να μην αγαπήσεις αυτή τη μοναδική πόλη. Φυσικά δεν είναι μόνο τα μνημεία, τα σοκάκια που έχει αλλά και οι ξεχωριστοί άνθρωποι που βρίσκονται και που μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ζωντανές τόσο τις ιστορίες αλλά και την παράδοσή της πόλης.
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