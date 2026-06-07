Ρέθυμνο: Η μικρή Ζέτα ανέβηκε στη σκηνή, χόρεψε κρητικά και «λύγισε» την Πλατεία Μικρασιατών
Μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή γεμάτη με υπερηφάνεια αλλά και συναίσθημα εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο
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Ο Λαογραφικός Όμιλος Τζανιδάκη διοργάνωσε την ετήσια «Γιορτή Χορού 2026», προσφέροντας στο κοινό μια υπέροχη βραδιά όπου ο κόσμος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλα τα χορευτικά τμήματα της σχολής του.
Εκεί όπου η νέα γενιά του τόπου μας έπαιρνε το βήμα, ήταν και η μικρή Ζέτα η οποία δεν έχασε την ευκαιρία και συμμετείχε και αυτή στη γιορτή.
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