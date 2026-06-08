Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την ηρωική προσπάθεια μίας γιαγιάς να σώσει τον εγγονό της, από το ισχυρότατο χτύπημα του Εγκέλαδου στις Φιλιππίνες.

Στο βίντεο, φαίνεται ένα αγοράκι να κάθεται αμέριμνο στον καναπέ, όταν αρχίζει το δυνατό ταρακούνημα, σε κλάσματα δευτερολέπτων εμφανίζεται η γιαγιά η οποία αρπάζει τον μικρό και κάνει μία απόπειρα να κατευθυνθεί προς την πόρτα, από την οποία κρέμεται ένα πανί.

Όμως σταματάει την προσπάθεια καθώς τα πάντα γύρω της καταρρέουν, και με το τρομοκρατημένο μικρό στην αγκαλιά, κρατώντας το πανί προσπαθεί να σταθεί, ουρλιάζοντας για βοήθεια. Όταν η κατάσταση ηρεμεί, η γυναίκα στέκεται στην πόρτα ανακουφισμένη.

جده تندفع بكل قواها لتحمي بجسدها حفيدها اثناء الزلزال المعرب الذي ضرب الفلبين والتي بلغت 7.8 على مقياس ريخيتر. pic.twitter.com/d3Dz1K69zP — موسكو | ?? MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 8, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που συγκλόνισε τις Φιλιππίνες.

Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 200 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων έκανε γνωστό πως καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 ισχυροί, Περισσότεροι έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, μεταξύ αυτών μία δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.