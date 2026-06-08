Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το Δημόσιο

Τον έψαχναν για 27 ολόκληρα χρόνια, έδιναν την αμοιβή των 120.000 ευρώ για όποιον γνώριζε κάτι και τελικά συνελήφθη στην Ελλάδα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το Δημόσιο

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στην Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για 27 χρόνια στην Αυστραλία για δολοφονία, συνελήφθη στην Ελλάδα κοντά στο Αίγιο μετά από τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.
  • Κατάφερε να κρύψει την ταυτότητά του επί δεκαετίες, ζώντας με ψευδές όνομα και χωρίς να έχει ποτέ επαφή με το Δημόσιο ή να χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα.
  • Η σύλληψή του προέκυψε από το τατουάζ στο μπράτσο και την ταυτοποίηση μέσω δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
  • Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας και ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.
  • Επιπλέον κατηγορείται για πλαστογραφία, πλαστοπροσωπεία και οπλοκατοχή, ενώ το 2019 αθωώθηκε σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος για σχεδόν τρεις δεκαετίες ήταν ο No1 καταζητούμενος στην Αυστραλία.

Τον έψαχναν για 27 ολόκληρα χρόνια, έδιναν την αμοιβή των 120.000 ευρώ για όποιον γνώριζε κάτι και τελικά συνελήφθη στην Ελλάδα, σε ένα χωριό κοντά στο Αίγιο, σε απομονωμένο οίκημα που είχε μετατρέψει σε φρούριο.

Ο Έλληνας ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και δολοφόνησε άλλον Έλληνα στο Σίδνεϊ πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη τελικά από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής, με τη σύλληψή του να γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα αυστραλιανά ΜΜΕ.

Στο οίκημα-φρούριο έξω από το Αίγιο φέρεται πως είχε δημιουργήσει μία δεύτερη ζωή. Για δεκαετίες συστηνόταν με ψεύτικο όνομα, δήλωνε αγρότης και έκρυβε καλά την πραγματική του ταυτότητα.

Σε όσους τον συναναστρέφονταν, έδινε την εικόνα ότι ήταν ένας άνθρωπος φιλήσυχος, που ζούσε με τη σύζυγό του και ασχολούνταν με τις ελιές του κτήματος. Όλοι τον γνώριζαν με το όνομα Αντώνης Τζίμας.

Μιλώντας στο «Live News» του MEGA, η μητέρα του ανέφερε: «Αυτός ήτανε σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουνε κατηγορήσει άδικα. Αυτός ο κακοποιός, είχε συμβόλαιο θανάτου για να μου σκοτώσει το παιδί μου».

Το φονικό στο Μπέλμορ

Τον Απρίλιο του 1999 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας πιάστηκε στα χέρια με θαμώνα ενός μαγαζιού στο Σίδνεϊ. Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, χωρίς δεύτερη σκέψη επιχειρεί να τους χωρίσει και τότε είναι που ο Δαλαμάγκας φέρεται να του κάρφωσε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο κόσμος «παγώνει», ο Γιαννόπουλος κείτεται νεκρός και ο δράστης εξαφανίζεται.

Η δολοφονία προκαλεί σοκ στην ομογένεια καθώς το θύμα ήταν πατέρας δύο παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία. Η αδελφή του όλα αυτά τα χρόνια έκανε εκκλήσεις να βρεθεί ο δολοφόνος του αδελφού της.

Οι Αρχές της Αυστραλίας από τις πρώτες μέρες είχαν την πληροφόρηση πως βρισκόταν στην Ελλάδα. Οι ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με την Ιντερπόλ αναζητούσαν τα ίχνη του για τρεις και πλέον δεκαετίες, ενώ το 2024 η Αστυνομία της Αυστραλίας προσέφερε αμοιβή 120.000 ευρώ για όποιον γνωρίζει πού κρύβεται.

Η σύλληψή του προέκυψε σε τυχαίο έλεγχο της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αγροτικό που οδηγούσε και ζήτησαν τα στοιχεία του. Εκείνος έδωσε ψευδή στοιχεία ωστόσο φαίνεται πως προδόθηκε από το χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του μπράτσο με μία ελληνική φράση. Ακολούθησε η ταυτοποίηση με τα δαχτυλικά του αποτυπώματα και έτσι κατάλαβαν πως μπροστά τους είχαν το πρόσωπο καταζητούσε η Ιντερπόλ πάνω από 25 χρόνια.

Είχαν σκοτώσει τον αδελφό του

Ο Δαλαμάγκας είχε μιλήσει στις κάμερες πίσω στο 1998 όταν αναζητούσε δικαιοσύνη για τον αδελφό του που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής.

Έναν χρόνο αργότερα κατηγορήθηκε ο ίδιος πως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν συμπατριώτη του και τώρα η οικογένεια του θύματος είναι εκείνη που περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο ίδιος ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία καθώς είναι Έλληνας υπήκοος και το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα καθώς έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια.

Η έκδοσή του στην Αυστραλία προκειμένου να δικαστεί εκεί, παραμένει πιθανή. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα υπόλοιπα αδικήματα που τον βαραίνουν, όπως η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπεία, αλλά και για οπλοκατοχή καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων τόξο με 5 βέλη, δύο μαχαίρια και 13 κινητά τηλέφωνα.

Καμία πράξη με το Δημόσιο

Σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA και στο Live News η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 53χρονος κατάφερε να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα όλα αυτά τα χρόνια αφού που δεν είχε χρειαστεί να δώσει τα στοιχεία σε κάποια ελληνική Αρχή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, για 27 ολόκληρα χρόνια, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν είχε κάνει καμία πράξη με το Ελληνικό Δημόσιο και δεν είχε χρειαστεί ποτέ να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα εξετάστηκε αν χρησιμοποιούσε κάποια πλαστή ταυτότητα ή διαβατήριο χωρίς να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

Ακόμα και το 2014 όταν η μητέρα του είχε κάνει καταγγελία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα σε βάρος του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας ωστόσο τότε ήταν διαφορετική η νομοθεσία και δεν είχε ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. όπως είπε η κα Δημογλίδου μετά από αρκετές αναβολές η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο και το 2019 ο 53χρονος αθωώθηκε.

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