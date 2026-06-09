Ιράν: Συνεχίζονται μέσω Πακιστάν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση συμφωνίας

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συνεχίζουν, μέσω Πακιστάν, την ανταλλαγή απόψεων για την οριστικοποίηση συμφωνίας, σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Συνεχίζονται μέσω Πακιστάν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση συμφωνίας
Ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν μέσω Πακιστάν την ανταλλαγή απόψεων για την οριστικοποίηση συμφωνίας.
  • Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν και ανταλλάσσουν προτάσεις με στόχο την κατάρτιση του τελικού κειμένου.
  • Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
  • Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται παράλληλα με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.
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Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν, μέσω Πακιστάν, την ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Οι δηλώσεις του Ιρανού πρέσβη έγιναν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, τη Δευτέρα, και μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με τον Ιραβανί, οι δύο πλευρές «παρουσιάζουν και ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις» μέσω του Πακιστάν, προκειμένου να καταλήξουν στο τελικό κείμενο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη φτάσει σε τελική συμφωνία, σημειώνοντας ωστόσο πως οι σχετικές προσπάθειες συνεχίζονται.

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